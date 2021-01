Paso a los menos habituales en la SD Huesca de Pacheta

Ya sea por el gran número de bajas, por la conveniencia de dar entrada a nuevas caras, porque el nuevo sistema les beneficia, porque Pacheta los considera piezas realmente relevantes o por una conjunción de todos estos factores y otros, lo cierto es que la llegada del nuevo entrenador al banquillo de la SD Huesca ha coincidido con un cambio radical en la situación dentro de la plantilla de tres de sus componentes. Con el entrenador burgalés al frente, Gastón Silva, Escriche y Doumbia han vivido sus primeras titularidades en la Liga -eran los únicos que todavía no habían contado con esa condición- y ni mucho menos han desentonado. Los dos primeros jugaron de inicio tanto en la derrota con el Getafe (1-0) como en el empate a cero ante en Villarreal, mientras que el tercero entró en el once en el segundo envite.

De todas las piezas con las que Pacheta se ha encontrado en el vestuario azulgrana, la única que había manejado con anterioridad era la de Escriche. Con el delantero de Burriana, que hasta la semana pasada solo había tomado parte en seis jornadas sumando un total de ochenta minutos, coincidió en el segundo tramo del curso pasado en el Elche, con el que ambos consiguieron el ascenso a Primera División.

Ahora lo está empleando como extremo tratando de aprovechar su intensidad y velocidad. En el Alfonso Pérez contó con una buena ocasión y ante el Villarreal, en una tarde de general ceguera de cara a la puerta contraria, no logró generar peligro. Tanto en Madrid como en El Alcoraz fue sustituido sobre la hora de juego (en el 62’ y en el 56’) en movimientos con más de un cambio que implicaron la remodelación del ataque. Aunque su nombre era uno de los que se barajaban como posible salida en el mercado de invierno, en estos momentos su continuidad es viable.

Atrás, Gastón Silva, con Insua en cuarentena por la covid-19, ha pasado a ocupar la zona zurda de la línea de tres centrales por la que está abogando Pacheta y en la que Siovas se encarga del centro y Pulido, de la derecha. La opción de que el uruguayo cumpliese esa función era algo que ya Míchel Sánchez había barajado, pero que no llegó a aplicar. Con el anterior técnico, de hecho, dejando a un lado la Copa del Rey, en las que sus actuaciones no fueron reseñables, solo había contado con minutos en tres partidos. La última vez antes el cruce en el Alfonso Pérez había en el 4-1 de la visita al Real Madrid dentro de la octava jornada.

Esa falta de adecuación física al ritmo de los partidos le pasó factura frente al Villarreal. Después de que completase todo el encuentro ante el Getafe, el sábado pasado tuvo que dejar su sitio a Luisinho a los 82 minutos por una sobrecarga muscular.

Doumbia, que en el debut de Pacheta se había quedado sin participar, fue una de las dos novedades en la alineación que el burgalés diseñó para recibir al submarino amarillo. El centrocampista de Costa de Marfil cogió el testigo de Rico y Okazaki, el de Rafa Mir.

Formando pareja con Seoane en la medular, se mantuvo sobre el césped de principio a fin. Hasta entonces, en sus cinco apariciones ligueras anteriores, la vez que más tiempo había jugado había sido en la derrota en San Mamés, 29 minutos.

Si Escriche, Gastón Silva y Doumbia han ganando en relevancia en las últimas citas, en el lado contrario de la balanza aparecen Ferreiro y Borja García, fijos con Míchel, que ante el Getafe salieron desde el banquillo y con el Villarreal no se despojaron del chándal. Nwakali, bajas al margen, es el único jugador de campo que aún no ha sido empleado por Pacheta.

