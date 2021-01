El Getafe afronta la visita de la SD Huesca "como una final"

El Getafe afronta la visita de la SD Huesca "como una auténtica final", según reconoció este martes su técnico José Bordalás. Los azulones, más cerca de la zona baja que de los puestos europeos, observan la cita del miércoles a las 19.00 como una oportunidad de alejar a un posible rival directo a once puntos y de coger impulso con la que sería su segunda victoria consecutiva tras su último 1-3 con el Elche. Un golpe encima de la mesa que de todos modos ni mucho sería definitivo porque "a estas alturas ningún equipo puede tener tranquilidad dada la igualdad que hay en el campeonato".

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el Getafe-SD Huesca de Primera División

El técnico, de hecho, no se fía de los azulgranas. "La clasificación no refleja sus méritos a lo largo de la Liga porque no lo ha hecho mal, es un equipo con muchos argumentos", expuso. "Ha perdido partidos por detalles, tiene buena plantilla y el cambio de entrenador es una motivación extra", siguió con las loas, habituales a lo largo de todo el curso en los rivales a los que se mide el Huesca.

Bordalás se detuvo también a analizar la incidencia de sus dos últimos refuerzos, Take Kubo y Carlos Aleñá, que ya debutaron frente a los ilicitanos. "Son dos jugadores que tienen claridad en el juego y que lo interpretan bien, dos chavales fantásticos, estamos encantados con ellos", se mostró satisfecho. "Vienen con muchas ganas y pueden jugar en diferentes posiciones en el campo", continuó.

El estado del césped

El paso de Filomena por Madrid afectó de lleno al Getafe, que vio como su partido con el Elche cambió de día ante las dificultades para desplazarse y que posteriormente no lo ha tenido fácil para trabajar debido al estado en el que se encontraban tanto sus campos de entrenamiento como el Alfonso Pérez. A este respecto, Bordalás confía en que "el terreno de juego esté en perfecto estado". Para ello los madrileños vienen trabajando desde días atrás e incluso durante el fin de semana se contó con la colaboración de los entrenadores de las categorías inferiores para retirar la nieve que cubría el césped.