Pacheta, “muy ilusionado” ante su debut con la SD Huesca

“Estoy muy ilusionado con el partido, creo que vamos hacer una gran actuación”. José Rojo, Pacheta, se mostró este martes convencido y convincente de que la SD Huesca sacará adelante su visita del miércoles al Getafe (19.00), el encuentro en el que vivirá su estreno en el banquillo azulgrana. El nuevo técnico de los oscenses, continuando en la línea ya mostrada en su presentación y seguida en los entrenamientos, fue enérgico en un discurso dirigido a elevar la moral y a sacar fuerzas de flaqueza, incluso cuando la situación en la tabla es delicada, como la actual, o las bajas merman al vestuario.

Finalmente, solo veinte futbolistas van a poder desplazarse a tierras madrileñas. A Andrés y Juan Carlos, afectados por la covid-19, se ha unido Insua, y a los lesionados Valera, Mosquera y Sandro se ha sumado Eugeni. El central gallego dio positivo en un test de antígenos y está pendiente de que un PCR corroboré un resultado que, de todos modos, no llegaría a tiempo, por lo que se ha optado porque no se desplace. Por su parte, el medio sufre molestias físicas. “Con los veinte que tengo, a Getafe a ganar”, arengó Pacheta. “No voy a ir a especular”, aseguró,

El Huesca que se verá en el Alfonso Pérez conservará rasgos del de Míchel a los que se sumaran las aportaciones del ex del Elche. “Este equipo siempre ha crecido a través del balón, no hay que perder eso”, expuso. “Voy a intentar inculcar algunos detalles, pero el equipo está muy bien trabajado”, añadió, fijando como una de las metas “crear más ocasiones que el rival”, algo que en las últimas jornadas había ido decayendo.

La evolución que hace de la plantilla en los últimos días es “positiva”. “Son receptivos y analíticos, me he encontrado un grupo humano fantástico, también en el club, la adaptación está siendo fácil”, aseguró Pacheta, que se ha incorporado desde Soria, una ciudad en la que ve similitudes con Huesca. El entrenador también entiende que “se viene de una destitución a una persona que se le tenía cariño y hay que respetar ese duelo”. “Los chicos están cada vez mejor y estoy muy contento de la energía que tienen, de lo generosos que son en el esfuerzo, porque muchas cosas que no arreglas con la táctica lo puedes hacer corriendo y ellos lo tienen”, analizó. “Mi objetivo es que todos estemos orgullosos de este equipo”, subrayó.

Al vestuario lo que le ha pedido es “que esté, si no concentrado, al menos atento a lo que hacemos”. “Tenemos que ser conscientes de que de nosotros vive mucha gente en el club y de que si estamos en Primera División esos trabajadores seguramente le puedan dar una mejor vida a sus hijos”, expuso, subrayando también que “esa responsabilidad no debe estar reñida con el placer de ser futbolista y con la necesidad de ganar”.

Su próximo rival, el Getafe, tiene un tipo de juego aguerrido muy marcado por su entrenador, Bordalás. “Tiene un plan que le funciona, que es lo que más le cuesta a un entrenado”, apuntó Pacheta, que espera un cruce “duro”. “Dominan las acciones de segundo balón, juegan cerca del área contraria con mucha fluidez y llegan con mucha gente”, lo describió. Sobre sus últimos fichajes, Aleñá y Kubo, dijo que le ofrecen alternativas y los añadió a una lista de individualidades azulonas en las que destacó nombres como los de Mata, Ángel, Cucurella y Nyom.

A pesar de que el Huesca es colista y de que en 18 jornadas solo ha sumado doce puntos, al burgalés la situación en la tabla no le es relevante. “La clasificación no vale, me sirven las sensaciones”, afirmó dejando claro que no es amigo de hacer proyecciones a varios partidos vista y que prefiere centrarse en lo inmediato: “El mensaje es optimista porque tengo datos para ello, vamos a tocar todas las teclas para ser mejores”.