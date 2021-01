Rubén: “Pacheta cumple sobradamente con el perfil que buscábamos”

La presentación de Pacheta como nuevo entrenador de la SD Huesca tenía en el burgalés al protagonista principal pero no absoluto. Le ha acompañado el director deportivo, Rubén García, para dar parte asimismo de la salida de Míchel Sánchez y de un mercado invernal de fichajes que está a punto de alcanzar su ecuador a la expectativa de movimientos en los próximos días. El responsable de esta parcela ha indicado que se va a hablar con “tres o cuatro opciones” sin confirmar que las prioridades sean un mediocentro defensivo y un extremo, y anunciado la renovación por un año más, hasta 2023, del portero Álvaro Fernández.

Rubén ha agradecido a Míchel y su cuerpo técnico “la dedicación desde el primer día. Tenemos la conciencia tranquila los dos. Después del último partido tomamos la decisión de relevar al cuerpo técnico y presentamos ahora al encargado de liderar al grupo”, ha señalado en referencia al preparador. Le ha dado las gracias por “aceptar el reto”, y en el club están “ilusionados porque es la persona indicada para dar un empujón. Tiene energía, conocimiento de la plantilla y encaja en la ciudad y el grupo, cumple sobradamente ese perfil”.

Pacheta fue presentado el miércoles a los empleados del club y este jueves a las 16.30 dirigirá su primer entrenamiento en El Alcoraz acompañado por sus hombres de confianza: Chema Monzón como segundo entrenador y Jorge Trigueros como preparador físico.

Decisiones como la salida de Míchel Sánchez resultan “dolorosas” porque “se generan vínculos emocionales con el jugador, y más tras lo conseguido el año pasado. Es doloroso despedir a alguien que te ha dado tanto”. Superado este mal trago, Rubén celebra que este sea “un grupo honesto y unido, no está dividido como se produce en estas situaciones. Con la ayuda del míster se va a dar la vuelta”. Un giro de timón y una puerta abierta a los fichajes que genera “necesidades consensuadas, no entiendo una dirección deportiva que no vaya de la mano con el entrenador”.

El club y el entrenador han llevado a cabo ya dos reuniones para calibrar las necesidades, “hay cosas avanzadas y vamos a hablar con tres o cuatro jugadores en las próximas horas”. El director deportivo defiende su gestión en el diseño de una plantilla “versátil” en la que hay a su juicio futbolistas que pueden desempeñar el rol de mediocentro defensivo: “Doumbia ha sido pivote defensivo en el Sporting de Lisboa. También Seoane. El míster anterior decidió confiar en Mosquera, pero no significa que no los haya. Hemos pasado muchas horas negociando y pensando, con las limitaciones salariales”.

El director deportivo ha argumentado que la dificultad para mantener la categoría es inherente a un club recién ascendido puesto que “de Segunda a Primera subes cinco categorías. No es tan fácil adaptarse, cambian muchas cosas. Sabemos las limitaciones que tenemos. Claro que podemos competir, no es una de las tres peores plantillas y se va a demostrar”. Para el responsable de esta parcela, “si no tienes una plantilla competitiva no compites como en el primer tramo, otra cosa son los detalles. No vale merecer los puntos y hay que seguir remando. Si fuese una plantilla débil no haces los partidos de Villarreal, Valencia y Elche”.

En opinión de Rubén García, Míchel “lo ha intentado todo, a veces en el fútbol hay que dar un giro. Es poco dudoso de no sacar rendimiento a plantillas. Venimos de un año donde el comienzo no fue fácil, hubo que hacer una plantilla casi de cero pero luego hay que hacer equipo”.

En cuanto al mercado de fichajes que permanecerá abierto hasta el 4 de febrero, la hoja de ruta está clara y la situación económica con la pandemia dificulta todo. “Hay un colchón económico que se ha equilibrado. Nos limita la capacidad de acción pero se van a poder hacer cosas. Quizá de manera diferente, cambios de futbolistas o cesiones. Es complicado a nivel global. Mi idea es hacer todo con tranquilidad. Llevamos trabajando tiempo en este mercado y tenemos las ideas claras”, ha asegurado.

Otros clubes han preguntado por jugadores de la plantilla, pero “nada concreto”. Y se trata de una situación normal porque es, a fin de cuentas, “un equipo campeón con futbolistas muy buenos”. El club azulgrana mantiene desde “hace meses” conversaciones con Javi Galán para ampliar su contrato, que expira en 2022 y están “encantados” con Álvaro: “Es el portero más joven de Primera e irá con la selección sub 21. En general, todos van a dar el do de pecho, son gente honesta”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.