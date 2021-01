Los retos de Pacheta en la SD Huesca

A José Rojo, ‘Pacheta’, no le asustan los desafíos, lo ha demostrado a lo largo de su carrera y confirmado con su llegada a la SD Huesca en sustitución de Míchel Sánchez. El nuevo técnico azulgrana, firmado el martes hasta el final de la temporada, después de haberse estrenado como entrenador en Primera División a los mandos del Numancia hace doce años, anhelaba regresar a la élite, un derecho que la dirección del Elche le había negado a pesar de lograr el ascenso el curso pasado, y lo ha acabado por conseguir. Ahora bien, sabe que lo que le espera no es un camino de rosas. Ha cogido las riendas de los de El Alcoraz a falta de una jornada para el final de la primera vuelta cuando son colistas con doce puntos sumados y alejados a seis de la salvación. La proyección de la campaña actual y la media de las últimas diez dicta que para seguir en Primera son necesarios alrededor de 38 puntos. En veinte partidos debe lograr 26. La misión es complicada, que no imposible, y para ello tiene varios frentes y retos por delante.

Elevar la moral del grupo

Una de las primeras tareas que deberá afrontar es la de restablecer la moral de un grupo al que no le acompañan los resultados y que, como consecuencia ha visto como era cesado el que había sido su entrenador durante temporada y media, con el que había logrado el ascenso y al que había apoyado hasta el final. "Somos todos responsables de esta situación. Te deseo lo mejor, Míchel. Gracias por tu trabajo, tu confianza y tu dedicación al equipo. Ahora es el momento de seguir adelante juntos", publicó este miércoles Sandro en sus redes sociales. Consciente de ello, el club se afanó en buscar un perfil de técnico que fuese capaz de insuflar ánimos nada más pisar el vestuario y en Pacheta lo encontró. El burgalés ha demostrado a lo largo de su trayectoria que sabe ganarse a los jugadores tanto por su discurso como por su forma de actuar.

Devolver la competitividad

La SD Huesca ha pasado de ser un equipo competitivo que trataba de tú a sus rivales a verse superado por la situación. La búsqueda de la primera victoria mantuvo la tensión con la idea de que una vez que se lograse el sino de los resultados, marcado hasta entonces por el gran número de empates, cambiaría a mejor; lo hizo a peor. Desde el 1-0 con el Alavés los azulgranas solo han sido capaces de sumar un punto en cinco partidos y además fueron eliminados en la Copa del Rey por el Alcoyano, un Segunda B.

Marcar el rumbo

Pacheta es un técnico que no se aferra a una idea o un esquema, sino que es capaz de adaptarse en función de las características de sus jugadores y del rival. Primando siempre el bloque articula discursos tanto de corte ofensivo como defensivo. En El Alcoraz se va a encontrar con un vestuario que con Míchel tuvo un estilo muy marcado, el de dominar los partidos a través del balón y con una disposición en 4-3-3 casi inamovible. Solo en los últimos partidos se ha probado otro tipo de soluciones más conservadoras. Su sucesor debe decidir ahora el camino a transitar.

Sumar de tres en tres

Además de ser competitivos, los altoaragoneses deben aprender a ganar. Su bagaje de resultados en la Liga es de un triunfo, nueve empates y ocho derrotas. Además, tienden a sufrir en los finales de los partidos, motivo por el que se les han escapado puntos.

Cerrar la portería

El Huesca fue al inicio un conjunto sólido en defensa. En las cinco primeras jornadas recibió cuatro goles y dejó su portería a cero en las tablas con el Atlético de Madrid y el Elche. Después solo lo ha vuelto a hacer en una ocasión, en la victoria con el Alavés. En total, ha recogido el balón de la red en 28 ocasiones, únicamente el Granada y el Betis le superan. Uno de los principales agujeros lo ha tenido en las acciones a balón parado. Así ha recibido once tantos.

Marcar goles

Los azulgranas son con el Elche el conjunto con menos dianas, 14. La media no es ni de una por partido, 0,7, y en las últimas cinco jornadas, en las que ha realizado 3,2 tiros a puerta por choque, solo han logrado dos. Han batido al portero contrario en más de una ocasión en dos encuentros ligueros, en el 2-2 con el Levante y el 3-3 con el Granada.

