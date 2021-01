La SD Huesca destituye a Míchel tras la derrota ante el Betis

La etapa de Míchel Sánchez al frente del banquillo de la SD Huesca se ha agotado y el club trata de cerrar la opción de Asier Garitano, la escogida para revocar la situación de un equipo que languidece tras tres derrotas consecutivas y ya ve la permanencia a seis puntos de distancia. La destitución del entrenador madrileño en la medianoche de este lunes dará paso en las próximas horas a la presumible llegada del preparador guipuzcoano, de 51 años y que ha dirigido a Leganés, Real Sociedad y Alavés entre otros.

A las 00.30 se ha oficializado el cese de Míchel con un texto en el que el club definía la decisión como "complicada" en busca de "un nuevo impulso, debido a la delicada situación deportiva del equipo en el presente curso". La SD Huesca quiere "agradecer a Míchel y todo su grupo la entrega y dedicación mostrada hacia la entidad altoaragonesa desde el primer al último día que han ostentado el cargo".

En un sucinto recorrido por la trayectoria de Míchel en este año y medio, la entidad se refería al título de campeones y al ascenso a Primera como hitos: "Tras el descenso el curso anterior, no solo se logró el objetivo de ascender, sino que se consiguió levantando la copa de campeón en la última jornada en Gijón. Destacado mejor local de la categoría, su estilo de juego y su idea de superar al rival siempre con el balón como protagonista generó elogios desde las primeras jornadas, y el empuje final tras el parón llevó a uno de los mayores éxitos en la historia del club. La SD Huesca agradece su trabajo y desea lo mejor a Míchel y a todo su equipo en el futuro".

Míchel mostró un ánimo para revocar la situación que contrastaba notablemente con la andadura del equipo en las últimas semanas. Desde que se ganó al Alavés el Huesca ha encadenado cuatro derrotas en cinco partidos y ha visto cómo se iba alejando la esperanza de cerrar este tramo de la Liga en una posición más desahogada. "Me preocupa la derrota, no mi futuro, dependemos de los resultados y no está en mis manos. Me toca pensar en buscar soluciones y nada más", respondió a la primera pregunta sobre su futuro.

En su análisis, Míchel Sánchez reconoció que "el Betis ha sido superior en la primera parte y con dos pivotes no hemos podido generar el juego que queríamos. Con Borja García se ha nivelado el centro del campo y ha sido un partido de momentos". Esto conllevó "la sensación de peligro en las dos áreas y más igualdad. Ellos han acertado y nosotros no y nos vamos con una derrota dolorosa. Lo único que depende de este cuerpo técnico es seguir trabajando".

Unos minutos antes, Javi Galán había declarado que no vería justo el cese de Míchel y que los culpables eran los futbolistas, a lo que este replicó que "la plantilla hace un esfuerzo espectacular, da todo su rendimiento, no hay que buscar culpables sino soluciones. Los resultados muchas veces dictan sentencia y puede ocurrir cualquier cosa. El apoyo de los jugadores lo noto en el día a día. No es culpa de nadie y es responsabilidad de todos. El primer responsable soy yo porque busco un método para ganar y cuando no sucede soy el responsable. Los jugadores se dejan todo y a nadie se le puede reprochar que haya bajado los brazos".

El madrileño no considera que el Huesca esté desahuciado; "todo lo contrario. Queda un partido y toda la segunda vuelta. 12 puntos son pocos, teníamos la idea de 18 ó 20. No está todo acabado y hay margen de maniobra. Necesitamos una victoria lo más rápido posible para no ver todo mucho más negro. Hay que mirar al futuro con la misma energía y la sensación de que se solucionarán las cosas", valoró antes de reafirmarse en que "hay que cambiar la dinámica, las sensaciones estaban a nuestro favor y ahora estamos más lejos de la victoria".

