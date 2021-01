La plantilla de la SD Huesca apela a la unidad para salir adelante

Los días anteriores no habían sido fáciles y la derrota con el Betis terminó de amargarlos. Al 0-1 con el Barcelona, que dejó ya muy tocado a Míchel Sánchez, se le unió la eliminación en la Copa del Rey a manos de un Segunda B, el Alcoyano, y después el temporal y la aparición de dos positivos en covid-19, los de Andrés Fernández y el de un miembro de la plantilla no deportiva, impidieron preparar en condiciones un encuentro con aires de final. Los rostros de los futbolistas azulgranas a la finalización del 0-2 con el Betis fueron de impotencia, de ver que la espiral de malos resultados no se detiene y de que la salvación se va alejando semana tras semana. Momentos duros para los que la solución que se receta desde el vestuario de la SD Huesca es la unidad. "Siendo fuertes y estando unidos es la única manera de salir de ahí", afirmó el Sandro Ramírez

"Cuando estás en una dinámica así parece que nada sale, pero hay que seguir trabajando, insistiendo y confiando en lo que pide el míster, es la clave para pelear y lograr el objetivo", consideró el delantero canario, antes de conocer la destitución de Míchel Sánchez y mostrando de este modo un apoyo al técnico ya dado previamente a la cita con el Betis por pesos pesados de la plantilla como Jorge Pulido y Mikel Rico. "No hemos podido puntuar y no queda otra que seguir y levantar la cabeza", añadió.

En términos similares se manifestó Javier Galán. Para el lateral izquierdo la derrota fue "muy dolorosa". "Sabíamos lo que nos jugábamos y la importancia que tenía para coger buena dinámica", valoró.

"Quitando los primeros minutos, en los que nos ha costado entrar en el partido, éste ha sido igualado hasta el primer gol", resumió el duelo.

Sandro también consideró que ese primer tanto había hecho "mucho daño". "Aún así, el equipo no ha desistido, hemos ido a por el empate y no ha podido ser", lamentó.

El ‘6’ del Huesca reapareció después de haberse perdido las últimas cinco jornadas de Liga a causa de dos lesiones musculares consecutivas. Su participación, de hecho, fue duda hasta pocas horas antes y finalmente acabó siendo titular. En los partidos previos a sus problemas físicos había sido uno de los hombres más peligrosos de los de Míchel, y éste lo necesitaba para lleva a cabo su intento de desarrollar un juego más directo.

De inicio, dentro del 4-4-2 propuesto, se situó acompañando en la punta a Rafa Mir y suya fue la mejor ocasión local en la primera parte, un tiro lejano ya en el descuento que Claudio Bravo despejó mal. Con el paso de los minutos notó el peso del esfuerzo físico. En un primer momento, con la entrada de Borja García, fue recolocado en el extremo derecho y finalmente lo sustituyó Sergio Gómez. "Lo he dado todo hasta que no he podido más", reconoció el ariete.