Pacheta, en su presentación: “Vais a estar orgullosos de la SD Huesca”

Enérgico, entusiasta, optimista, con una confianza contagiosa. Así ha comparecido Pacheta en su presentación este jueves como nuevo entrenador de la SD Huesca. Llega hasta fin de temporada parra sustituir a Míchel Sánchez pero, como él mismo ha asegurado, quiere ser el técnico azulgrana durante “muchos años”. También se ha mostrado convencido de que la permanencia se va a lograr y de que todos van a estar “orgullosos” de una plantilla en la que todos los jugadores han de ser “mejores de lo que son ahora”. La primera toma de contacto tendrá lugar desde las 16.30 en El Alcoraz.

José Rojo Martín, o Pacheta como todo el mundo le conoce, ha estado respaldado por el director deportivo, Rubén García, y por varios consejeros además del director general, Josete Ortas. Una cálida bienvenida en un día gélido a quien se encomienda dar la vuelta a la complicada realidad deportiva. Agradecido, el soriano ha citado en primer lugar a “quienes se acuerdan de ti cuando esperas equipo y sobre todo al Huesca”.

Su puesta de largo ha sido una intensa y prolongada en el tiempo declaración de intenciones que parte de la fe en su trabajo y en las capacidades del club. Su primer argumento ha sido directo: “Vengo con toda la ilusión del mundo a conseguir este objetivo que tenemos en mente. Solo hoy me oiréis hablar a largo o medio plazo. Vais a estar orgullosos de este equipo, eso sí lo puedo conseguir. Si ganamos ya estaremos contentos. De competir, no tengáis ninguna duda”.

De 52 años, el entrenador burgalés se ha empapado ya de los 18 encuentros de esta temporada y, por tanto, conoce el plantel. Ha asumido el mando porque cree en el proyecto, “hay equipo para salvarnos y hay que ir a ganar a Getafe”. De momento, y en pleno mercado invernal, Pacheta se preocupa más por trabajar con los actuales futbolistas que de los que lleguen. En ese sentido, Rubén García ha expresado que se hablará en las próximas horas con “tres o cuatro opciones”, y no ha confirmado que sean prioritarios un mediocentro y un extremo. También ha anunciado la renovación por un curso más, hasta 2023, del portero Álvaro Fernández.

“Me obsesiono con lo que tengo, no con lo que puede venir. Quiero sacar rendimiento a los jugadores que tengo. Mi fracaso es no creer en alguien, cuando hay que tomar decisiones se toman. Todos los jugadores son patrimonio del club y va a ir todo consensuado. Sigo las órdenes de la entidad, he de ser alguien adaptable. Van a jugar los que creamos que mejor están. Los que nos acerquen a la victoria, el dibujo dependerá de a quién tenemos bien y cómo juega el oponente”. El técnico se define como “un tipo normal” que trabaja con “honestidad”: “Así intento entrenar y convencer a los jugadores. Que crean en mí y, más importante, en ellos. Es el reto para acercar la victoria desde la normalidad”.

Esa normalidad se debe imponer puesto que “el jugador está preocupado y quiero que todos sean mejores de lo que son ahora detectando sus virtudes y trabajando sus defectos. Jugará el que haga lo que diga yo, que aporte tu talento. Uso mucho el vídeo y el jugador ha de crecer”. Tras ascender al Elche el curso pasado y no disponer de la oportunidad de dirigirlo, cree encontrarse “mejor preparado que la primera vez”, cuando entrenó al Numancia en la 2008-09. “Por la experiencia estoy preparado y lo vamos a conseguir, aquí cada día me ‘envenenan’, más con los proyectos y me ilusiona. He firmado media temporada pero espero estar aquí años. Si nos salvamos, sin ninguna duda”.

El fútbol se decide “en las áreas” y “vamos a trabajar mucho el que el jugador recupere. He vivido estas situaciones, estás jodido. Somos la punta de lanza, la parte principal, los que decidimos y por eso destituyen. En este club dejan total libertad al entrenador”. Pacheta ha recordado su derrota en El Alcoraz el curso pasado para extraer otra enseñanza: “El culpable fui yo, no les preparé ni avisé. Voy a conseguir que el jugador sea mejor, si no es mi fracaso. Y cuando esto acabe que el club sea un poco mejor. Que todo seamos mejores”.

Con constantes guiños a la sintonía que tiene ya con el club (“ojalá el día en que esté en una dificultad como esta el club en el que esté actúe como lo ha hecho el Huesca”, ha dicho), su respuesta al ofrecimiento fue “muy clara, no hubo muchas vueltas al tema. Se ha tenido absoluto respeto a Míchel y conmigo fue todo muy fácil. Cuando crees en el proyecto y el club cree en ti no suele haber problemas”.

Pacheta desea a Míchel “lo mejor, me consta que es un gran tipo. El mensaje a los jugadores es el mismo: que crean. He tenido épocas así, en las otras cuatro ocasiones en que llegué a equipos con dificultades salió bien, por qué no iba a ser ahora. Venimos con mucha ilusión y voy a intentar que todos crean en nosotros y en mí”. Lo trabajará después de haber evolucionado a lo largo de su trayectoria “en el modelo de juego y los entrenamientos. Somos adaptables y juega el que mejor está. Ganar es una consecuencia, tú disfruta del camino, de los entrenamientos y la pasión por esto. El fútbol es pasión y concentración”.

Su Huesca, “debe jugar con un modelo efectivo y con el que se sienta cómodo. No lleva los puntos que debería, sobre todo viendo el primer tramo de la competición, cuando fue muchas veces controlador del partido a través del balón. Estamos cerca de eso y podemos hacer disfrutar al futbolista. Esto es un juego y si lo olvidamos tenemos un problema”. No piensa en los puntos necesarios para salvarse; solo en que “hay que ganar en Getafe, que es lo que nos va a acercar. No miro la clasificación, yo creo y lo vamos a conseguir despacito. Que nos esperen, vamos a competir. Tenemos calidad para Primera y hay que sacarla”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.