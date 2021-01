La SD Huesca quiere sorprender al Barça como punto de inflexión

Pocos estímulos más grandes puede haber para un equipo tan necesitado de alegrías que ganarle este domingo al FC Barcelona (21.00, Movistar LaLiga). La SD Huesca busca una campanada mundial y un chute de autoestima para empezar 2021 con la esperanza de la permanencia reforzada. Alicaído tras la derrota del miércoles en Balaídos, el equipo de Míchel Sánchez se quiere agarrar a los últimos diez minutos de Vigo como el comienzo de una reacción efectiva, en la que el fútbol y el corazón vayan de la mano. Necesita ganar sí o sí, sea cual sea el rival. Aunque sea el Barça, el más humano de los últimos tiempos y no por ello menos temible con Leo Messi por fin en El Alcoraz.

En las últimas horas el protagonista no ha sido ni el argentino, ni Míchel ni tampoco Koeman. Lo ha vuelto a ser la covid-19 con el positivo de Borja García en las pruebas realizadas 48 horas antes del partido. El centrocampista, que ha sido siempre titular desde la cuarta jornada, se encuentra en buenas condiciones y aislado en su domicilio. Su ausencia abre posibilidades a otros nombres como el de Seoane tras sus brillantes minutos en Vigo e incluso al cambio de esquema, ese anunciado "giro de tuerca" que el entrenador parece por fin dispuesto a dar. Tampoco llegan a tiempo los lesionados Sandro y Maffeo. Por suerte, la segunda tanda de test arrojó como balance un pleno de negativos.

Messi, mientras, acudirá a la capital oscense por primera vez en su astronómica carrera. No lo hizo con el filial blaugrana ni en las anteriores visitas, en diciembre de 2014 en la Copa del Rey (0-4) y hace dos cursos en LaLiga (0-0). En ambos casos por decisión técnica; esta vez, Ronald Koeman le necesita. Se trata de ese tipo de partidos señalados en rojo cuando se sortea el calendario, que suponen un mundo encerrado en sí mismo. La expectación que levantan el Barça, el Real Madrid o el Atlético trasciende a la fuerza al resto de rivales de la Primera División. La presencia de Messi en Huesca se convierte en noticia por sí misma y es un estímulo incomparable.

En una capa de análisis más profunda, el partido aparece sujeto a las dinámicas de dos equipos que no están bien. Los de Míchel, por la evidencia de una trayectoria que le ata de momento al farolillo rojo de la clasificación con 12 puntos. Una victoria en 16 jornadas se superpone a cualquier estudio sobre sensaciones, empates y la validez del sistema del entrenador. En Vigo se evidenció que el intercambio de golpes suele tirar a la lona a los azulgranas. Y más, contra el mejor futbolista español, Aspas. Trasládese esto a Messi en El Alcoraz para cuestionar el método de un Huesca que se soltó el pelo en el tramo final de aquel partido y casi nivela un marcador que parecía inaccesible.

Jugar al Barça como al Levante o al Eibar puede acarrear otro revolcón como los sufridos ante Real Sociedad y Real Madrid. El cierre de Balaídos mostró a un bloque vivo, enfadado con sus circunstancias y un amor propio desbordante. Un clavo ardiendo al que agarrarse. Por ello, el entrenador puede introducir retoques en la base del equipo de las últimas semanas. Se había encontrado un molde tras el empate en Granada que comenzó a resquebrajarse en Vigo al tiempo que jugadores menos habituales como Seoane o Sergio Gómez reclamaban más oportunidades. También Rafa Mir transita un largo camino de redención hacia el once.

El Barça es un polvorín desde agosto. Y Messi no es el de siempre. Pero es Messi, y está acompañado de una nómina espectacular de futbolistas: desde el emergente Pedri al discutido Griezmann pasando por el intermitente Dembélé. No hay equipo que resista una noche inspirada de este plantel; el problema para ellos es que no lo están siempre y dependen del estado de ánimo del ‘10’. Sin el argentino empataron con el Eibar, y con él han perdido ante Getafe y Cádiz, dos estilos antagónicos respecto al de Míchel. A domicilio solo se han impuesto a Celta y Valladolid y son octavos a diez puntos del Atlético. Para más pesares, han perdido a Coutinho por lesión y tampoco están Umtiti, Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati.

Posibles onces

SD Huesca: Álvaro Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán, Mosquera, Mikel Rico, Seoane, Ferreiro, Ontiveros y Mir.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo, Alba, Busquets, De Jong, Dembélé, Messi, Pedri y Griezmann.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: El Alcoraz. 21.00 (Movistar LaLiga).

