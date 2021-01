Míchel: “La mejor forma de defender a Messi es que no reciba el balón”

Hacer el partido perfecto y reducir al rival para que tenga un mal día. La aspiración de cualquier equipo que se mida a un grande es la misma de la SD Huesca para recibir este domingo al FC Barcelona (21.00, Movistar LaLiga) con posibilidades de ganar. Así lo ha expresado el técnico Míchel Sánchez, que pierde a Borja García después de que este haya dado positivo por covid-19 y seguirá sin poder contar con Sandro Ramírez, que apunta a reaparecer ante el Betis el 11 de enero, y Maffeo. Como ya apuntó tras la derrota en Balaídos, el técnico sigue pensando en esa “vuelta de tuerca” que necesitan los azulgranas y que puede ponerse ya en práctica ante el equipo de Ronald Koeman.

Tras la última sesión, trastocada y con entrenamiento individual como marca el protocolo, Míchel ha deseado una pronta recuperación a Borja García, que desde la jornada 4 había sido titular siempre, y ha señalado que “seguimos teniendo jugadores suficientes para plantear al Barça un partido de mucha dificultad”. Para ello, se trata de “mejorar en ataque y defensa, siempre hemos hablado del equilibrio y lo más importante es no conceder ocasiones al rival y tenerlas tú. Con el Celta tuvimos seis ocasiones claras cada equipo y ellos acertaron más. Concedimos más de lo que se debe y hemos de ser más equilibrados. Contra el Barça, cuantas menos opciones mejor porque ellos perdonan muy poco”.

La SD Huesca ha dispuesto de tres días en los que prepararse para “hacer las cosas perfectas y que ellos no den su máximo nivel para lograr algo positivo. Dar pocos espacios a un equipo que te los saca de donde no los hay. Estar más ordenados y unidos”. De forma inevitable, la presencia de Leo Messi convocado por Koeman marca el planteamiento general: “Hablamos del mejor jugador del mundo. Queremos defender lo máximo posible y que reciba el menor número de balones. Con el balón hay que defender al resto, él tiene un talento especial. Es difícil plantear un partido con Messi y vamos a ser un equipo que sabe que él va a encontrar espacios donde no los hay. Las segundas opciones se han de proteger con todas las alertas encendidas”.

Que el Barça no dé su mejor nivel también depende del Huesca y “la mejor defensa a Messi es que no tenga el balón. Pensar que tendremos más posesión no es real, tendremos el balón mucho menos y hemos de estar preparados”. El vídeo ha servido estos días para incidir en los factores que se deben mejorar con y sin balón. “Necesitamos que el club esté todo 2021 en Primera y parte de darle una vuelta de tuerca a lo que hacemos. Depende mucho de mí. Soy el máximo responsable y se han de encontrar soluciones. Veremos cosas distintas y a largo plazo tendremos que ser un equipo más fiable con los resultados que hemos merecido. En el toma y daca no salimos reforzados, necesitamos más equilibrio defensivo y generar peligro”, ha analizado Míchel.

La consigna será “pelear con el mismo entusiasmo de siempre y si podemos dar un poco más. Les he visto mucho y el potencial es grandísimo, necesitas mucha riqueza táctica y tenemos la motivación de jugar en casa. De demostrar que estamos en Primera para disfrutar de este tipo de partidos”. Míchel se ha mostrado “muy preocupado por la clasificación”, y contar con la confianza del club sin obtener resultados le “ayuda” pero quiere mejorar. “Nos hemos metido en una situación peligrosa y al final de la primera vuelta tenemos que estar muy cerca de los equipos de la salvación y lograr en estos tres partidos cuatro o seis puntos”, ha estimado.

