La SD Huesca mira a la visita al Celta pendiente de Sandro

La SD Huesca completó este domingo su segundo entrenamientos tras los dos días de asueto por las festividades navideñas en una matinal en la que comenzó a apuntar de forma directa a la visita al Celta con la que despedirá el año el 30 de diciembre. En ella, antes de pisar el césped del Pirámide, Míchel impartió una charla táctica sobre el próximo rival en la que se analizaron las fortalezas y debilidades de los celestes. Después, la atención estuvo puesta en el estado de Sandro Ramírez, que un día antes había realizado la parte física junto al resto de sus compañeros para ejercitarse posteriormente de forma más específica junto al readaptador Jordi Carracedo y que en esta ocasión se mantuvo todo el tiempo al margen.

El delantero, que se ha perdido los duelos con el Alavés, el Marchamalo, el Athletic y el Levante, se recupera de una lesión en el cuádriceps izquierdo posterior a la detectada inicialmente en el aductor mayor del muslo derecho. Aunque su participación en Balaídos aún no se quiere dar por descartada en el seno del club, lo cierto es que no es sencilla y que se prefiere no forzar al jugador a la vista de un calendario intenso, especialmente si se van superando rondas en la Copa del Rey.

A este respecto, el entrenamiento del lunes será decisivo. En él, como es habitual en el penúltimo antes de un partido, el equipo afrontará una sesión de recuperación, mientras que el canario, a la vista de que sus últimas sensaciones son buenas, trabajará a mayor ritmo. Ya para para el 1-1 ante el Levante se probó con sus compañeros, pero tuvo que desistir.

Pase lo que pase con Sandro, las bajas seguras para medirse al Celta son las de Valera, lesionado de larga duración, Maffeo, convaleciente por una rotura de fibras que por el momento se limita a entrenar en el gimnasio, e Insua, sancionado por acumulación de amarillas. En cambio, se recupera a Pulido, ausente ante los granotas tras ser expulsado en San Mamés.

