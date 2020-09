El 50% de los abonados de la SD Huesca renuncian al reembolso de los partidos a los que no pudieron asistir

Alrededor del 50% de los 6.900 abonados con los que contó la temporada pasada la SD Huesca, es decir, más de 3.000, han renunciado al reembolso que les correspondía por las cinco jornadas a las que no pudieron asistir en el tramo final de la liga a causa de la covid-19. El plazo dado por el club azulgrana a sus socios para que le comunicasen por cuál de las cuatro opciones que había puesto sobre la mesa para compensarles se decantaban finalizó el domingo con unos resultados que no dejaron de sorprender en la propia entidad. No en vano, no tendrá que hacer frente a la devolución del coste del 23,8% de cada uno de esos pases, lo que le supondrá un ahorro para sus arcas.

La entidad oscense habilitó a la conclusión del pasado curso cuatro posibilidades para sus socios. Tres de ellas, entre las que se han repartido la mitad, implicaban no exigir la devolución, mientras que la cuarta, a la que se ha adherido la otra mitad, sí lo hacía. Todas permitían mantener el asiento y la antigüedad de cara al curso que ahora va a comenzar y para el que todavía no se ha lanzado la campaña de abonados debido a la incertidumbre reinante.

Así, los abonados podían elegir entre pedir el reembolso o renunciar a cualquier tipo de compensación junto a otras dos vías intermedias. En una de ellas el montante se donará a la Fundación Alcoraz, entidad sin ánimo de lucro que gestiona las categorías base y colabora en diferentes iniciativas deportivas, sociales y solidarias, y en la otra se canjea por el carné del nuevo Fieles Siempre Fan Club, tarjeta de fidelización que da acceso a diferentes ventajas como sorteos, promociones y descuentos.

A esta nueva forma de acercar a los aficionados al club se han unido por el momento 1.700 personas. En una primera fase de puesta en marcha el carné está circunscrito a los abonados, pero próximamente se abrirá al resto de hinchas. Su precio es de 39,90 euros y es válido para un año natural.