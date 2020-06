Rubén Yáñez, tras su titularidad ante el Málaga: “Al final, el trabajo da sus frutos”

Rubén Yáñez fue la gran sorpresa en la primera alineación de Míchel tras el parón. El meta catalán, que en la liga tan solo había tenido la oportunidad de jugar cuando Álvaro Fernández, el habitual titular, no había estado disponible por estar concentrado con la selección española sub 21, fue de la partida el viernes en la victoria por 1-3 de la SD Huesca ante el Málaga firmando un partido sobrio y solvente en el que no generó dudas y en el que solo fue superado de penalti. “Al final, el trabajo da sus frutos”, se mostró satisfecho este sábado tras la sesión de recuperación que el equipo llevó acabo en el Pirámide.

“Espero poder jugar cada fin de semana, porque para esto entreno”, se reivindicó recalcando que estaba contento “por disputar minutos y ayudar al equipo”. Yáñez, incorporado el pasado verano cedido por el Getafe, había sido empleado hasta ahora por Míchel en tres jornadas de liga y en las dos eliminatorias de Copa en las que tomaron parte los azulgranas. En la competición de la regularidad estuvo presente en la victoria contra el Sporting por 1-0 de la jornada cuatro, en el empate a uno con el Racing de la jornada 11 y en la derrota en Fuenlabrada por 3-2 de la jornada 16. Después, en el torneo del KO colaboró a superar al Laredo (0-1) y también estuvo presente en el tropiezo con la Cultural Leonesa (2-1).

Respecto al duelo con el Málaga, el excanterano del Real Madrid, consideró que “se ha visto reflejado en el resultado todo el trabajo que llevábamos haciendo previo a los entrenamientos y durante ellos”. También resaltó que “durante el partido sucedieron acontecimientos que no esperábamos como al expulsión o el penalti en contra, que dudamos si fue fuera del área o dentro, de los que nos supimos reponer”. Igualmente, hizo referencia a la capacidad de adaptación del bloque a todas las circunstancias atípicas que rodearon la cita como el hecho de que las gradas estuviesen vacías. “Al final lo que tenemos que hacer es competir, porque es nuestro trabajo”, zanjó el asunto.

Los tres puntos sumados tras más de tres meses sin competición los consideró “claves”. “Nos dan confianza y motivación”, aseguró, poniendo ya la vista en la visita del Mirandés del próximo jueves, “una final más”. “Va a ser un mes muy intenso en el que el equipo va a responder”, prometió.

Ese duelo con los burgaleses, al igual que el anterior y, por el momento, los siguientes, será sin la afición. “Va a ser extraño, vamos a echar de menos a la gente porque el apoyo que tenemos en esta ciudad nos da muchísimo. Tenemos que concienciarnos de que no van a estar, pero sabiendo que estarán apoyando en sus casas y que nosotros debemos dar la cara por ellos” expuso.

Sesión de recuperación

Tras el partido en La Rosaleda, los azulgranas regresaron en un vuelo chárter a Huesca, donde llegó pasadas las 12.30. Ya en la mañana de este sábado, el equipo completó la última sesión de entrenamiento de la semana. Aquellos que tuvieron más minutos en Málaga realizaron ejercicios de recuperación, mientras que para los demás la matinal fue más intensa. El domingo, el bloque descansará.