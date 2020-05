La SD Huesca, “flexible” ante un futuro mercado con menos movimientos

A la espera de que la realización de los test este jueves marque el punto de partida del retorno a la paulatina normalidad deportiva en la SD Huesca, la sala de máquinas del club se mueve en la planificación de la temporada que viene. A los dos escenarios posibles, competir en Primera o en Segunda División, se añade la incertidumbre por la crisis sanitaria y su incidencia en el próximo mercado de fichajes. Por ello, con más interrogantes que certezas, el director deportivo, Rubén García, ha seguido dando este miércoles en un vídeo subido por la entidad a sus redes sociales algunas de las claves que ya anticipó el martes en la entrevista concedida a HERALDO.

En unas fechas en las que echa en falta la posibilidad de seguir en vivo a posibles objetivos, puesto que “puedes captar comportamientos del jugador más difíciles de ver en un monitor”, se desconoce cuánto tiempo durará el próximo mercado, cuándo arrancará y si se entremezclará con otras ligas y competiciones. Cabrá “adaptarse y ser flexibles” en una “industria global afectada por la crisis generada por la pandemia”. A García se le antoja “complicado ver la cantidad de operaciones de las últimas ventanas de fichajes, ni en el número ni en las cantidades. Los humildes se tendrán que ajustar el cinturón para ser viables en el futuro y eso afectará a los salarios de los futbolistas”.

El director deportivo ha recordado que la prolongación de cesiones y opciones de compra dependerá en buena medida de la categoría en que se milite. Y ha desvelado el acuerdo con el Schalke 04 alemán para la compra del 100 % de los derechos federativos de Pablo Insua, cedido este curso, si se asciende a Primera. En breve se espera anunciar la renovación de Eugeni Valderrama por un curso más, hasta 2022, que será “buena para su estabilidad y su rendimiento y ojalá lleguemos a un acuerdo en breve”. En unos días se hará oficial la continuidad del meta Antonio Valera y se avanza en buena dirección con la del lateral Pedro López. Ambos terminaban sus contratos este 30 de junio.

De momento, no se cuenta con ningún jugador cerrado para el curso 2020-21, pero sí con diferentes opciones avanzadas. La SD Huesca permanece atenta a situaciones de jugadores que acaban contrato y “quizá haya que precipitarse un poco más. Todo va a depender de la categoría en la que vamos a competir”, ha añadido Rubén García. Ha primado el “sentido común” en casos como el de Jordi Mboula, a préstamo de un Mónaco para el que ha terminado ya la campaña.

El ‘caso Musto’ ha sido otra de las cuestiones para el director deportivo, que ha rememorado que el pivote argentino no contó durante el primer tramo de la temporada por la sanción por dopaje y que se determinó “lo mejor para las dos partes. El jugador tenía la cabeza en Brasil, por estar cerca de su familia, y económicamente era una oferta irrechazable. Intentamos dos fichajes pero no se pudieron dar por diferentes circunstancias”. Un panorama que no le preocupaba por la situación de jugadores como Mikel Rico o Eugeni para suplir a Pedro Mosquera.

Este parón ha afectado “a todos los clubes, es una situación anómala no vivida anteriormente, con estrés y preocupación por la situación familiar”. García cree que puede afectar a los azulgranas jugar sin público en El Alcoraz: "Ojalá los resultados sigan siendo los mismos pero va a ser un hándicap muy importante". Una visión que entronca con la de su primera vivencia en el estadio. Recién aterrizado, vivió en la grada hace un año el SD Huesca-Valencia (2-6) que supuso el descenso matemático. “Tengo grabado en la retina la situación 15 minutos después de haber perdido el partido con el grito de ‘volveremos’”, ha añadido.

Otro de los cometidos de García se refiere a la labor de base, y cree que “para contar con la cantera hay que hacer un trabajo duro y de tiempo y estar al menos entre los seis mejores de Segunda División si no se compite en Primera. No se puede crear de la noche a la mañana. La Base de Fútbol Aragonesa acortará los plazos pero deben ser jugadores estables en el tiempo”.