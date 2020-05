La renovación de Eugeni con la SD Huesca avanza a buen ritmo

Aún queda para que vuelva a haber partidos y los entrenamientos no regresarán al Pirámide hasta el próximo lunes. Sin embargo, en los despachos de la SD Huesca el trabajo no se ha detenido durante el confinamiento planificando los posibles escenarios de la próxima temporada y que se resumen en dos variables principales, Primera o Segunda División. La categoría en la que militen finalmente los azulgranas condicionará la plantilla con la que se cuente, aunque, lo que sí que se tiene claro es que varios de los nombres del actual vestuario seguirán independientemente de la competición que haya que afrontrar. Entre esos fijos figura Eugeni Valderrama cuya ampliación de contrato está cerca de cerrarse.

A la vinculación del medio tarraconense con la entidad azulgrana aún le queda una temporada más de duración. Sin embargo, desde meses atrás la dirección deportiva viene trabajando con el jugador de 25 años y su representante una extensión de la misma. Los contactos, aunque ralentizados por el confinamiento, marchan por buen puerto y tan solo faltarían ya por definir los últimos flecos para que las partes se den el apretón de manos.

A pesar de que Eugeni, procedente del Valencia, firmó por primera vez con los altoaragoneses hace dos veranos tras el ascenso a Primera División, la actual campaña está siendo la de su debut como local en El Alcoraz después de que en la anterior jugase a préstamo en el Albacete con el que consiguió ocho goles. Antes, su llegada se había intentado ya infructuosamente en el mercado de invierno de 2018 después de una llamativa primera vuelta con la camiseta del Lorca que hizo que la segunda parte del curso la disputase con el Cádiz, en ambos casos en calidad de cedido por los de Mestalla.

Ya a las órdenes de Míchel, se está viendo obligado a compartir los minutos con Juan Carlos dentro de un centro del campo en el que Mikel Rico y Mosquera tienen plaza fija. En total, ha disputado en liga 1.443 minutos, repartidos en 26 apariciones con 16 titularidades, en los que ha logrado tres goles.

Pedro López y Valera

Junto a la de Eugeni, el Huesca tiene sobre la mesa otras renovaciones de jugadores cuyo contrato finaba con este ejercicio. La de Valera está prácticamente cerrada y con el representante de Pedro López se han mantenido ya varias conversaciones al respecto en las que las sensaciones son positivas. En ambos casos, se valora de forma muy positiva su profesionalidad.

A Valera, de 23 años, se sigue viendo como un portero de futuro, aún a pesar de que todavía no ha llegado a vestir la camiseta de los oscenses. En esta campaña está cumpliendo el rol de tercer guardameta y en el anterior rindió a buen nivel cedido en el Teruel en Segunda B. Por su parte, Pedro López se incorporó el pasado verano, en principio solo por una temporada. Desde el primer día, el lateral derecho de 36 años ha mostrado una gran implicación con el grupo rindiendo a buen nivel tanto en los entrenamientos como en los partidos. De hecho, en el momento en el que la liga se detuvo acumulaba cinco titularidades consecutivas.

Junto a los futbolistas que son propiedad del club, aquellos que visten de azulgrana cedidos también tienen un peso muy importante dentro de la composición de la actual plantilla. No en vano, once se encuentran en esta situación y de ellos, con seis hay opción de compra (Datkovic, Sá, Insua, Doukouré, Mboula y Mir). El deseo sería hacer efectiva alguna de ellas así como seguir contando con alguno del resto de los prestados, caso de los más jóvenes. Sin embargo, este tipo de operaciones, de no ser dentro del marco de Primera División, se antojan complicadas.