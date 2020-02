La SD Huesca se interesa por el coreano Ki Sung-yueng

Ki Sung-yueng podría convertirse en nuevo refuerzo de la SD Huesca. El centrocampista internacional surcoreano de 31 años se encuentra sin equipo después de que rescindiese su contrato con el Newcastle de la Premier League tras el cierre del mercado de invierno y, según se apunta desde los medios de información de su país, el propio jugador habría reconocido el interés situando la opción de recalar en El Alcoraz entre sus preferencias dentro de un abanico de posibilidades que en muchos casos apuntan hacia la MLS de Estados Unidos y a China.

El movimiento sería posible al tratarse de un futbolista en paro y vendría a completar la plantilla de Míchel Sánchez después de que en la última ventana de fichajes no se pudiese incorporar un centrocampista de características similares a las de Ki Sung-yueng, futbolista de corte defensivo, pero que también es capaz de conducir el balón. Se intentó el regreso de Christian Rivera y la llegada de Ruiz de Galarreta, pero ninguna de las dos vías fructificó. Además, Seoane marchó cedido al Lugo y la puesta a punto de Doukouré, al que se le consideraba un refuerzo de invierno al no haber podido contar con él durante la primera vuelta por su problemas de rodilla, se va a alargar después de que la semana pasada sufriese una lesión muscular, lo que hace que Mosquera no tenga en estos momentos un sustituto natural.

Ki Sung-yueng saltó desde el FC Seul, club que también ha intentando su regreso, al fútbol europeo en la temporada 2009-10 de la mano del Celtic. Con los escoceses permaneció en 2012 para dar con el Swansea el paso a Inglaterra, donde también ha vestido la camiseta del Sunderland y en, última estancia, del Newcastle, con el que disputó 18 partidos la temporada pasada y solo tres en la actual.

Con su selección ha estado presente en los últimos tres mundiales y también compitió en los Juegos Olímpicos de 2012. Tras su participación en la Copa de Asia del año pasado, en la que solo pudo vestirse de corto en el primer partido debido a una lesión, anunció su retirada del combinado nacional.