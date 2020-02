El técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, ha sido claro en su valoración de la derrota de Ponferrada, y ha entrado asimismo a valorar el cierre del mercado invernal de fichajes. De forma cruda y nítida, el preparador azulgrana ha admitido que “la Ponferradina fue mejor que nosotros y ese es el resumen. Tuvieron más determinación en su forma de jugar que nosotros en la nuestra y nos han superado. No hemos superado su intensidad y hemos sido peores que ellos”.

Esa falta de arrojo ha resultado determinante en El Toralín ante un rival más metido en el partido y con altas dosis de acierto. “Ellos han defendido bien y salido los centrales y no hemos encontrado el pase. Los dos primeros goles vienen de balón parado pero la realidad es que no estábamos encontrando la mejor versión”, ha admitido. Míchel ha admitido la “superioridad” de la Ponferradina, con “juego directo y segundas jugadas. Han estado fuertes en los duelos y no hemos tenido fluidez en el juego”.

Tras una mala primera parte, el tercer gol de los locales a los 47 minutos ha terminado de enterrar las opciones de la SD Huesca y no ha habido pie para la reacción: “Habíamos hablado en el descanso de igualarles en el duelo, ser intensos. La primera acción, en la que nos han robado el balón, ha sido gol y se veía cuesta arriba para remontar. No ha habido la sensación de poder dar la vuelta al marcador”.

Y eso que los oscenses acudían prevenidos de la fortaleza de la Ponferradina en su estadio, donde esta campaña solo ha sido capaz de ganar la UD Las Palmas, y del realce que le han dado los fichajes invernales con el exazulgrana Ivi López a la cabeza. “Sus puntos de remate y córners los conocíamos. En la falta directa y el penalti no se puede hacer mucho más que esperar que el rival no tenga acierto. La Ponferradina ha estado más cerca de su fútbol y no hemos tenido continuidad en el juego”, ha añadido Míchel.

Preguntado por los problemas físicos de Josué Sá en una pierna, que le llevó a convocar a 19 futbolistas y, a su vez, han mantenido al luso en el once, ha respondido que “al final, los jugadores intentan ayudar en lo posible. No prevés un cambio temprano, pero no me ha molestado. La predisposición por jugar siempre es positiva. Josué Sá venía con una pequeña molestia y no sabemos si se ha roto. Habrá que hacerle pruebas”.

También se ha referido Míchel a la configuración definitiva de la plantilla a 1 de febrero, después de los fichajes de Rafa Mir y Jordi Mboula y las salidas de Musto, Ivi López, Escriche, Joaquín y Seoane sin que haya llegado otro centrocampista. Y ha dejado entrever que puede haberse quedado algo coja. “Veremos en lo que queda si es corta o hay algún déficit en alguna posición por lesiones. Los que han salido es por falta de minutos, esperamos a Doukouré con los brazos abiertos para ver si podemos pelear por todo. En alguna posición podemos estar más limitados pero estoy contento. No pensamos en jugadores en el paro sino que miramos adentro”.