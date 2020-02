Cierre de filas en la SD Huesca en torno a Míchel

Hay confianza y tanto en el trabajo realizado hasta la fecha como en lo que se puede seguir consiguiendo. A pesar de las últimas dos derrotas a domicilio, frente a la Ponferradina (3-1) y el Girona (1-0), en las que la imagen de la SD Huesca no fue la mejor y que han hecho que asomen las críticas en ciertos sectores del entorno del club señalando al banquillo, el técnico Míchel Sánchez continúa gozando del beneplácito de la directiva y del vestuario, y en ese sentido se han venido expresando sus miembros en los últimos días. Lo hizo el capitán Pulido el pasado domingo al afirmar que "es imposible que nadie pueda tener quejas de él", en términos similares se manejaron este martes también, primero, Galán, manifestando que están "al 100%" con él y, por si existía alguna duda, igualmente lo hizo después el consejero delegado Manolo Torres que habló de respaldo total durante la renovación del acuerdo de colaboración entre el club azulgrana y Autolíder.

Se entiende en el seno de la entidad altoaragonesa que un movimiento del calado que supone el cambio de un entrenador no está en estos momentos justificado atendiendo a la trayectoria del equipo a lo largo del curso. Tras 27 partidos, el Huesca marcha cuarto, solo en dos jornadas ha estado fuera de los puestos de ‘play off’, y si el sábado es capaz de ganar al Almería, en función de lo que haga el Real Zaragoza en Elche, podría arrebatarle la segunda plaza a los andaluces.

Más allá de eso, en la zona noble de El Alcoraz siempre se ha valorado también el hecho de que Míchel, que tras el entrenamiento de este martes mantuvo en el Pirámide una charla con el director deportivo Rubén García, el director general Josete Ortas y el doctor Fernando Sarasa, entre otros, decidiese firmar con el Huesca cuando éste se encontraba en circunstancias complicadas. No en vano, el acuerdo con el madrileño se alcanzó justo antes de la eclosión de la Operación Oikos y no por ello el ex del Rayo se echó atrás. Igualmente, durante la pretemporada, aún a pesar de la demora en la llegada de refuerzos, fue capaz de armar un bloque competitivo que ha exhibido desde el inicio un juego reconocible y que presume de ser el mejor local de la categoría.

"Hay confianza en el proyecto y en un trabajo que estamos seguros que nos va a llevar a competir por lo máximo", comentó Torres, quien añadió que "hay momentos altos y bajos, y en los difíciles es cuando el equipo, la directiva y la afición sabemos que, yendo todos juntos, podemos alcanzar los mayores retos".

A este respecto, se le da al duelo con el Almería la mayor importancia. "El cuerpo técnico y los jugadores están trabajando para conseguir una victoria y por ello lo que tenemos que hacer es apoyarles para que desde el primer momento sientan el plus de aliento que ayuda a dar más cuando los partidos se ponen difíciles", alentó el consejero delegado.

También Galán se manejó en términos similares. "Es el momento de estar más unidos". "Desde dentro sabemos que tenemos que mejorar cosas, pero seguimos en la pelea". comentó.

El lateral recordó que antes de las últimas dos derrotas se habían engarzado cinco jornadas sin conocer la derrota y recordó que "la Segunda División está muy igualada, cualquier equipo te puede ganar tanto en casa como fuera y por ello hay que salir todos los partidos a tope".

A este respecto, el ejemplo claro es el Almería, que a pesar de marchar segundo, se presentará en El Alcoraz lleno de dudas. Acumula tres partidos sin ganar y en el último cayó en su estadio con el colista, el Racing (0-1).

Tras el cruce con el Almería, el Huesca visitará al Rayo y cerrará febrero recibiendo al Extremadura. Para sacar adelante estos compromisos y los siguientes, Torres lo tiene claro, "tenemos que ir todos juntos, fieles y sin reblar".