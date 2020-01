Míchel: “El equipo que hay ahora es el que nos llevará a conseguir los objetivos”

Fe en su plantilla y en todos los jugadores que la componen y máxima importancia al cruce a partido único con la Cultural Leonesa de la segunda ronda de la Copa del Rey que debe disputar el sábado a domicilio (19.00). El discurso de Míchel Sánchez antes de poner rumbo a León giró entorno a estos dos conceptos tras una semana en la SD Huesca marcada por la ausencia de competición liguera y por las noticias generadas entorno al mercado de invierno, especialmente la de la posible salida de Insua al Deportivo.

A este respecto, el técnico de los azulgranas no desmintió la opción y reconoció que “hay situaciones que se están trabajando, pero de cara al próximo cuento con todos los jugadores salvo los que están de baja, Sergio Gómez y Doukouré”. “Lo que quiero es que cuando se esté con la camiseta del Huesca se rinda y que se tenga la cabeza centrada hasta que ya no se esté aquí”, expuso. De todos modos, si el adiós del jugador, que apunta a ser titular en el Reino de León, se acaba produciendo, el madrileño lo tiene claro, hay que cubrir el hueco. “Si nos quitamos cosas no seremos mejores”. “El Huesca quiere seguir creciendo y por eso los que estamos dentro estamos ilusionados, todos vamos por el mismo camino”, quiso dejar claro.

Míchel no quiso confirmar sí existen más casos de jugadores que quieran salir. “Cuento con todos más allá de quién esté en el once. Entiendo que puede ser una situación difícil, pero hay jugadores de los que estoy satisfecho con su día a día, aunque luego haya que elegir, cada uno tendrá su momento porque creemos que todos son importantes”, insistió, dejando claro en casos como los de Joaquín, Ivi y Seoane, que apenas cuentan con minutos y que podrían tenerlos en la Copa, que el siguiente partido “no es un examen para nadie”. “La idea es que tengamos la mente en el Huesca, que es el equipo que nos ha contratado y que apuesta por nosotros”, consideró.

En el capítulo de entradas se remitió a la dirección deportiva, donde se trabaja en la llegada de un delantero y un mediocentro defensivo. “Queremos a gente que nos puede ayudar, pero el equipo que hay ahora es el que nos llevará a conseguir los objetivos. Los que están desde el 8 de julio son los que tienen que hacer que el Huesca esté lo más arriba posible”, dejó claro respaldando al vestuario y remitiéndose al inicio de la pretemporada.

El choque contra la Cultural Leonesa llega antes de una semana con dos jornadas de Liga y, aunque fuera de la convocatoria han quedado cinco habituales titulares, afirmó que su prioridad es la Copa y que solo tras el pitido final “pensaremos en la Liga”. “No hay otro partido que no sea el de Copa”, fue rotundo.

Así, mostró respeto por el oponente, segundo clasificado del grupo II de Segunda B y que no pierde en el Reino de León desde 2018. “Si pensamos que el partido lo vamos a ganar sin competirlo estamos equivocados”, advirtió. “Espero un rival que está haciendo muy bien las cosas y que está hecho para ascender”. “Es un equipo protagonista en su liga, con juego combinativo, que nos va a presionar y que tiene jugadores de nivel”, describió. “Nosotros tenemos que ser reconocibles en nuestra idea de juego, eso nos tiene que dar para competir y ser capaces de pasar la eliminatoria”, dijo sobre una cita en la que el objetivo se centra en superar la ronda “con la ilusión de que en la siguiente te pueda tocar un rival grande”. Además, “tenemos un plantilla amplia y competir miércoles y domingo nos viene genial”.