Musto podría poner rumbo a Brasil

El futuro de Damián Musto podría estar lejos de la SD Huesca. El jugador, que hasta el próximo 5 de enero no puede volver a vestirse de corto debido a la sanción por dopaje que pesa sobre él, maneja varias ofertas del fútbol brasileño que desde la dirección deportiva de la entidad azulgrana se están valorando. Entre ellas, figuran la del Internacional de Porto Alegre y, según apunta Radio Huesca, la del Athletico Paranaense.

El adiós del argentino podría convertirse en el primer movimiento de los altoaragoneses en un mercado de invierno en el que desean reforzarse con, al menos, un delantero. Entre las características que debería tener el nuevo ariete figura una mayor presencia física que los tres con los que cuenta en la actualidad Míchel Sánchez: Escriche, Okazaki y Cristo.

En el caso de Musto, según se apunta desde medios sudamericanos, el Internacional estaría incluso dispuesto a abonar su cláusula de rescisión. Buena parte del interés mostrado por este club parte del que será su futuro entrenador, Eduardo Coudet, actualmente en el Racing argentino, pero cuyo próximo destino es el club brasileño. El preparador ya dirigió al centrocampista en el Rosario Central de su país y en el Xolos de Tijuana.

Precisamente, México fue el último destino de Musto antes de saltar el Atlántico para incorporarse al proyecto de la SD Huesca como cedido de cara a su debut en Primera División. La suya fue una de las apuestas de peso. Sin embargo, su rendimiento a lo largo de los 24 partidos de liga en los que participó no acabó de ser el esperado. Tras finalizar el curso, el club se vio obligado a abonar su traspaso, a pesar de que la FIFA ya había recurrido por entonces al TAS una sanción por consumo de diuréticos no permitidos en 2017 y por la que ya había cumplido un castigo de seis meses de inhabilitación. La demanda fue atendida y se le impuso una extensión de la pena hasta enero, motivo por el que se ha mantenido inédito esta campaña.

De hecho, Musto pudo completar la pretemporada con normalidad y participó en los amistosos siendo una de las piezas más empleadas por Míchel. Sin embargo, con el comienzo de la competición oficial, su contrato quedó en suspenso y ya no pudo ejercitarse con el grupo hasta el pasado 5 de noviembre, fecha en la que se reincorporó a la disciplina. Su vuelta de cara a 2020 era contemplada desde el club como un refuerzo en si mismo para una demarcación, la de eje en el centro del campo, con la que solo se cuenta con Mosquera, ante la baja por lesión de Doukouré.