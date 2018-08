La fugaz adaptación de Musto

Carácter, poderío terrestre y aéreo, sentido táctico, intuición, anticipación, intensidad. Damián Musto escenificó en Eibar, en unos pocos minutos, algunas de las cualidades que reflejaba su hoja de servicios al incorporarse a la Sociedad Deportiva Huesca este verano cedido desde el Club Tijuana. Las últimas referencias hablaban de un centrocampista defensivo y con personalidad, que había enseñado también con celeridad sus altos dotes de liderazgo en Méjico, acompasando el fútbol de trinchera y el buen manejo de la pelota. La realidad en el alumbramiento del jugador argentino en la liga española y en el Huesca no desmintieron los informes acumulados por la dirección deportiva azulgrana; al contrario, su fugaz adaptación al medio en Ipurúa, en el estreno poniéndose la camiseta oscense, no hace sino asentar la candidatura de Musto para jerarca de la zona medular del once de Leo Franco.

Al nuevo entrenador enseguida le sedujo su compatriota. Las virtudes como futbolista y el lado humano del ya experimentado deportista de 31 años. Un flechazo en toda regla. Tal fue el influjo que le concedió la titularidad en Eibar sin haber disputado un solo minuto en pretemporada. Naturalmente no lo disputó por imposibilidad legal, no por un Leo Franco que le ha dado galones a Musto desde el minuto cero del mediocentro argentino en competición.

Por el momento, en el debut el jugador agradeció la confianza del preparador azulgrana con una sólida actuación personal dentro de un prometedor encuentro en su conjunto del Huesca. Dada la premura en aceptar el desafío, ahora el ex de Rosario Central y Olimpo tendrá que continuar subiendo la escalera del rendimiento para proyectar en su esplendor al jugador que se intuye. Es lo que tiene debutar de ese modo. Si das un notable el siguiente paso debe ser buscar el sobresaliente. Lo que está claro es que no es nada fácil lo que logró Musto en Eibar: el ofrecer un nivel tan destacado en lo deportivo y en lo emocional cuando no te has vestido de futbolista para un encuentro desde el mes de enero.