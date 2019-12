Seoane y Joaquín, a la espera de una oportunidad

Míchel Sánchez tiene mucho entre lo que elegir. El entrenador de la SD Huesca maneja en estos momentos una plantilla de 25 jugadores en la que solo el lesionado Doukuré no está disponible. Musto, suspendido de empleo hasta que finalice su sanción por dopaje en enero, no entra en esta nómina. El equipo marcha tercero, su trayectoria a lo largo del curso está siendo sólida, aún a pesar de las malas sensaciones del tropiezo del sábado pasado con el Rayo (0-2), y por lo tanto, tocar una maquinaria que da muestras de fiabilidad no es fácil. Tras 19 jornadas, el preparador madrileño parece haber encontrado un bloque de futbolistas en los que confiar, mientras que otros se mantienen a la espera de contar con esa cuota de protagonismo que prometió que todos acabarían teniendo. Tales son los casos de Joaquín y Seoane, las dos piezas con menor participación hasta la fecha, si se deja a un lado a Valera, cuyo rol es el de tercer portero, e Insua, con el que se están midiendo cuidadosamente los tiempos tras haber permanecido en el dique seco desde febrero, que aún no se han vestido de corto en un partido.

Las situaciones de Joaquín y Seoane, que es una de las soluciones que se barajan ante la ausencia por sanción de Mosquera, son similares. Ambos se incorporaron a la disciplina azulgrana en propiedad el pasado verano desde canteras de prestigio y como apuestas de futuro. El primero firmó por cuatro años y el segundo, por tres.

Joaquín, de 20 años, llegó del Atlético de Madrid B y con la referencia de haber debutado en Primera División a las órdenes de Simeone, precisamente en su visita a El Alcoraz. Sin embargo, hasta la fecha su participación ha sido meramente testimonial. En la victoria sobre el Málaga (2-0) de la jornada diez sustituyó a Ferreiro en el minuto 89. Al margen de en esa ocasión, se ha sentado en el banquillo otras cuatro veces, en las derrotas con el Albacete, el Lugo y el Fuenlabrada, y en la victoria con la Ponferradina, aunque sin pisar el césped más allá de en el calentamiento.

Seoane ha entrado en acción en cuatro partidos, aunque en total su suma de minutos no da ni para una parte completa, 36. Tuvo seis en el inicio del ejercicio en Las Palmas, catorce con el Albacete, once con el Extremadura, y cinco con el Girona en su última actuación. Aquello fue hace once jornadas. También entró en las convocatorias de los cruces con el Deportivo, el Almería, el Málaga y el Racing, pero desde el encuentro con los cántabros, hace casi dos meses, se ha quedado en la grada.

Su llegada a la SD Huesca se comenzó a tratar en fechas tempranas, pero no se pudo concretar hasta el 6 de agosto debido a que el centrocampista, en la cantera del Real Madrid desde los nueve años, realizó gran parte de la pretemporada a las órdenes de Zidane. En un principio, se estudió una cesión, pero finalmente se le pudo hacer un contrato en propiedad.

Junto a Joaquín y Seoane, los otros dos jugadores de campo con menos minutos son Pedro López e Ivi. Ambos fueron piezas con las que contó Míchel al inicio de la temporada, pero cuyo protagonismo se ha ido apagando. El primero comenzó alternándose en el lateral derecho con Miguelón. Sin embargo, el de Benidorm se ha afianzado en el puesto. A este respecto, tampoco le ha ayudado una tendinitis que le hizo ser baja durante más de un mes. Lleva 427 minutos en cinco actuaciones. La última, ante el Cádiz el 2 de octubre.

El último minuto que añadió Ivi a los 148 de su cuenta fue hace ocho jornadas en el empate contra el Racing que él salvó in extremis con un gol (1-1). En su caso, una lesión posterior en el sóleo tampoco ha ayudado a que tuviese regularidad. De todos modos, ha estado disponible en las tres últimas jornadas y en ninguna ha sido convocado.