Míchel da continuidad en Lugo al once empleado frente al Racing

Míchel Sánchez apuesta por la continuidad de cara a la visita al Lugo de este sábado (18.00). El técnico de la SD Huesca ha optado por introducir en el encuentro correspondiente a la 12ª jornada de Segunda División solo un cambio en su once inicial con respecto al que empató in extremis la semana pasada con el Racing. El portero Álvaro Fernández, que se encontraba concentrado con la selección española sub 21, y que tiene la vitola de titular con los azulgranas volverá a situarse bajo lo palos en detrimento de Rubén Yáñez, su sustituto. El resto serán los mismo aún a pesar de que el resultado con los cántabros no dejo contento aún ni al propio entrenador.

Miguelón será el lateral derecho, la pareja inseparable que forman Pulido y Josué Sá actuarán de centrales y Luisinho sigue reteniendo el lateral izquierdo aún a pesar de las buenas actuaciones de Galán. La medular será para Mosquera, Mikel Rico y Juan Carlos, y el ataque para Sergio Gómez, Ferreiro y Okazaki.

En el banquillo altoaragonés la principal novedad es la presencia de Raba tras seis jornadas de ausencia. El santanderino, una vez que ya ha superado su lesión en el hombro derecho, podría contar con minutos en la segunda parte. También se sentará en la banda, finalmente, Ivi, después de que durante la semana se hubiese especulado sobre su posible titularidad. Con ellos, estarán Galán, Datkovic, Yáñez y Eugeni.

En el Lugo, conjunto que se desempeña mejor como visitante que como local y cuyo técnico, Eloy Jiménez, se encuentra en la cuerda floja al haber caído a puestos de descenso, se opta también por un 4-3-3. Ander es el cancerbero, la línea de cuatro atrás es para Campabadal, Peybernes, José Carlos y Canella. En la sala de máquinas se colocarán Borja Domínguez, Seoane y Pita, y en el ataque, Tete, Yanis y Christian.

El árbitro es el vasco Gorostegui Fernández y del VAR se ocupará Milla Alvendiz, del comité andaluz.