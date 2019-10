Dónde y cuándo ver el Lugo-SD Huesca de la jornada 12 de Segunda División

La Sociedad Deportiva Huesca regresa al escenario donde hace poco más de un año logró el inolvidable ascenso a Primera División: el estadio Anxo Carro de Lugo. Ahora, vuelve en busca de tres puntos que le asienten en la zona alta de la clasificación y les mantengan al acecho de los puestos de ascenso directo. También quieren ofrecer su mejor versión y volver a ganar a domicilio como ya lo hicieron ante UD Las Palmas y Extremadura. El empate con el Racing de Santander en El Alcoraz dejó un sabor más agrio que dulce y ha revivado la cuestión de la exigencia del club en esta temporada en la categoría de plata.

¿A qué hora es el partido Lugo-SD Huesca?

El choque entre el Lugo y la Sociedad Deportiva Huesca se disputa a las 18.00 de este sábado. Los oscenses arrancan la jornada como quintos clasificados con 19 puntos, empatados a puntos con el Real Zaragoza y el Almería y a uno del segundo, el sorprendente Fuenlabrada. Más lejos está el líder, el Cádiz. Los gallegos, entrenados por Eloy Jiménez, suman 10 puntos y tratan de escapar de los puestos de descenso. En casa solo han ganado un partido, al Fuenlabrada (2-0) y perdido con Alcorcón (2-4), Tenerife (1-4) y Las Palmas (0-2).

¿En qué canal de televisión se puede ver partido?

El encuentro entre el Lugo y la SD Huesca de Segunda División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Vamos, de Movistar +.

Cómo seguir el Lugo-SD Huesca por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 12ª jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Míchel recupera a Raba y Álvaro

El técnico Míchel Sánchez recupera a Dani Raba, que no entró en la convocatoria frente al Racing de Santander pero está a punto si el técnico lo estima necesario. También regresa bajo palos el portero Álvaro Fernández una vez concluido su periplo con la selección española sub 21. El once del técnico azulgrana podría dar cabida asimismo a Ivi López, que se reivindicó con su gol al Racing en el minuto 95 para dar relevo a futbolistas con carga de partidos como Ferreiro o Sergio Gómez.