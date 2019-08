Pablo Insua, a un paso de la SD Huesca

El primero de lo tres centrales que deben llegar a la SD Huesca antes del cierre del mercado el próximo 2 de septiembre ya se encuentra en la capital oscense. Su caso no es el de una cara nueva, sino el de un regreso, Pablo Insua. El central gallego, por el que también pujaba otro de sus ex, el Deportivo, al que los azulgranas reciben este domingo, reforzará una línea, la del eje de la zaga, para la que hasta ahora Míchel Sánchez solo contaba con Pulido y con Kike Hermoso, jugador del filial Ejea al que hizo debutar con el primer equipo a falta de alternativas en el inicio de la liga con Las Palmas.

De todos modos, una vez que se confirme el fichaje, la inclusión de Pablo Insua en el once no parece que vaya a poder ser inmediata. El gallego aún se encuentra poniéndose a tono tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se produjo el 9 de febrero en la visita al Girona y no se espera que pueda estar en condiciones de reaparecer hasta octubre.

Insua, que pertenece al Schalke 04 alemán, se incorporaría reeditando la cesión de hace un año, aunque en esta ocasión se le podría haber incluido una opción de compra obligatoria en caso de que los azulgranas ascendiesen. El jugador, que anteriormente también tuvo que superar unos problemas cardíacos, disputó en Primera División con el Huesca doce encuentros. No debutó hasta la jornada doce en la visita al Alavés, a continuación se vistió de corto para la eliminatoria de Copa del Rey con el Athletic de Bilbao y, posteriormente, en el momento de su lesión acumulaba nueve presencias consecutivas en el once como parte de la estable tripleta que conformó junto a Pulido y Etxeita.

El zaguero, de 25 años e internacional sub 19 y sub 21 con España, se formó en el Deportivo de La Coruña en cuyo primer equipo se mantuvo durante tres temporadas en las que sufrió un descenso a Segunda y un ascenso a Primera. De ahí pasó al Leganés con el que también logró saltar a Primera y posteriormente, la permanencia. Su actuación llamó la atención del Schalke que lo incorporó a sus filas. Sin embargo, en la Bundesliga solo pudo competir en un partido antes de que le fuesen detectados sus problemas de corazón.