¿Qué número llevará cada jugador de la SD Huesca?

A falta de que se termine de perfilar la plantilla en las poco más de dos semanas que le quedan al mercado de verano, la SD Huesca ya ha hecho oficial los dorsales que lucirán sus jugadores a lo largo del curso. Varios de ellos que se venían apuntando a lo largo de los amistosos, caso de Escriche con el 9, se han confirmado de cara al arranque de la liga el domingo en Las Palmas (20.00).

El listado facilitado por el club lo componen 21 jugadores. Ya no aparece Jovanovic, en Turquía para firmar con el Ankaragücü, y tampoco están dos jugadores que han completado la pretemporada a las órdenes de Míchel Sánchez, Peñaloza, aún sin destino, y Arnedillo, jugador del Huesca B que incluso podría entrar en la convocatoria para Canarias debido a la falta de efectivos en la defensa. A este respecto, sí que se ha incluido a Kike Hermoso, del Ejea, que lucirá el 26 y podría ser la pareja de Pulido en el centro de la zaga, y también se puede encontrar a Musto, que cambia el 23 por el 6, y con el que no se cuenta hasta que no se aclare su sanción por dopaje.

Gallar recoge el 10 de un mito del Huesca como el retirado Camacho y deja el 11 a Galán. Además, de entre los que siguen del último curso curso, Pulido conserva el 14 y Luisinho, el 16.

El 8 de Melero es para Eugeni y el 19 de Chimy Ávila, para Pedro López. Mikel Rico, que en sus anteriores etapas en El Alcoraz había portado el 8 y el 18 ahora será el 17 y Juan Carlos, que en la 2012-13 fue el 31, se queda con el 21.

Entre los porteros, Álvaro Fernández lucirá el 1 y Antonio Valera, el 30, número de filial. Queda vacante el 13, dorsal clásico para los guardametas. Tampoco tienen aún dueño otros números tradicionales como el 3, el 4 y el 12.

Los dorsales

Porteros: Álvaro Fernández (1) y Valera (30).

Defensas: Miguelón (2), Javi Galán (11) Pulido (14), Luisinho (16), Pedro López (19) y Hermoso (26).

Centrocampistas: Mosquera (5), Musto (6), Ferreiro (7), Eugeni (8), Gallar (10), Rico (17), Sergio Gómez (18), Seoane (20), Juan Carlos (21), Joaquín (22) e Ivi (24).

Delanteros: Escriche (9) y Cristo (15).