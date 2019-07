Míchel Sánchez: "Paciencia, tranquilidad, pero necesitamos que vayan llegando fichajes"

Desde la calma con la que el club quiere que se observe su actuación dentro del actual mercado de fichajes, pero también siendo muy consciente de que el tiempo corre y de que, a tres semanas para que de comienzo la liga, todavía restan unos diez fichajes por llegar. Míchel Sánchez, el técnico de la SD Huesca, quiso mandar este lunes un mensaje de tranquilidad y de convencimiento en que la construcción de la plantilla se concluirá en un plazo prudente. "Paciencia, tranquilidad, pero necesitamos esa urgencia de que vayan llegando", resumió su posición a cerca de la necesidad de caras nuevas en el vestuario. "Se está trabajando, pero a día de hoy la realidad es que hace falta más competencia dentro de la plantilla y que los nuevos se incorporen cuanto antes", amplió.

El entrenador, que se estrena este curso como azulgrana, subscribió el mensaje ya lanzado el sábado por el consejero delegado Manuel Torres. "Van a venir los que queremos que vengan", explicó, añadiendo que "no cualquier jugador puede venir al Huesca".

Acerca de cuál es la demarcación que antes querría cubrir su respuesta fue clara y rápida: "La de central". De hecho, ahora mismo Jorge Pulido es la única pieza para esa zona con la que cuenta el primer equipo por eso necesita "dos o tres jugadores más". También dio prioridad a la delantera, que se encuentra en una situación similar a la zaga, al ser Dani Escriche el único representante, e igualmente añadió a la lista de deseos centrocampistas además de desvelar que "puede ser que a la portería llegue alguien" a pesar de ahora mismo está trabajando con cuatro guardametas, Jovanovic, Álvaro Fernández, Bardají y Valera. Al margen de todo esto también se está atento por si pueda surgir la oportunidad de traer "un jugador diferente".

Míchel mantiene contacto directo con la directiva y participa en la selección de posibles refuerzos. "Desde la primera reunión que tuve con el club se entendió que tenía una filosofía y en base a ella estamos trabajando. Me llegan muchos nombres y soy consciente del camino que está llevando el club".

El ex del Rayo también aprovechó su comparecencia para pasar revista al bloque con el que cuenta ahora mismo y para analizar la marcha de la pretemporada antes de que la concentración de Benasque toque el martes a su fin. "El trabajo está siendo muy bueno sobre todo por la actitud de los jugadores, que son esponjas a la hora de coger los conceptos y de llevarlos a cabo", valoró. "No puedo poner un ‘pero’ a la actitud y a la intensidad en los entrenamientos, algo que no es fácil al ser el grupo más reducido de lo que esperábamos", añadió.

"Queremos un equipo que sea activo y no reactivo y que tenga capacidad de robar el balón lo más rápido posible", trazó las líneas maestras del fútbol que busca desarrollar. "El dominio de la posesión es clave para nosotros, estar escalonados para tener profundidad", desgranó. Así en el partido del sábado contra el Ejea cree que "fuimos capaces de tener un poco más de ritmo de partido, de tener posesión y de ser más verticales”.