El Huesca no ve razón para ser encausado tras levantarse el secreto de sumario

Confianza y firmeza. Una vez que ya ha podido tener acceso a buena parte del sumario de la Operación Oikos tras el levantamiento parcial de su secreto el pasado viernes, la SD Huesca quiso transmitir este lunes optimismo acerca de su vinculación con la supuesta trama de amaño de partidos y enriquecimiento a través de las apuestas deportivas que le ha salpicado de lleno al estar encausados sus ya expresidente, Agustín Lasaosa, y exjefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo, y los que fueran jugadores azulgranas, Íñigo López y Samu Sáiz. A la vista de lo que en los diferentes documentos se refleja, la entidad no encuentra motivos para seguir incluida dentro de la causa general como persona jurídica y se muestra convencida de que el sobreseimiento se producirá ya sea como provisional o libre.

Dos son los principales puntos sobre los que sus servicios jurídicos sostienen este parecer. El primero es que en las actuaciones "no aparece ningún hecho punible achacable al club" y el segundo es que "tampoco se demuestra que hubiese salidas de dinero desde la tesorería para comprar o amañar partidos".

La SD Huesca, sobre la que no se ha imputado nada hasta el momento, aparece como investigada dentro de la causa como persona jurídica y a raíz de que el que fuese su máximo mandatario también esté involucrado, en su caso con los cargos de corrupción en el deporte, el mismo que también pesa sobre Galindo, y como cooperador necesario de un delito de estafa. "No hay ni un solo consejero ni miembro del club, a parte del expresidente y el doctor Galindo, que estén imputados", expuso al respecto ayer Manuel Torres, el consejero delegado de la entidad azulgrana, en una comparecencia para valorar la apertura del sumario, en la que también quiso dejar claro con vehemencia, en relación con las afirmaciones que aparecen en los informes policiales, en las que se indica que la corrupción se encuentra "institucionalizada" dentro de la SD Huesca y que ha alcanzado "cotas muy altas" que "no se da ni un solo nombre o pruebas más, al margen del presidente". A este respecto Torres quiso dejar claro que "el consejo de administración del Huesca está formado por personas íntegras y honestas que ni conocen ni han conocido ninguno de los hechos que han sido objeto de investigación". "No se puede presumir que se conociera nada salvo lo que afirma el informe policial sin ningún tipo de rigor", añadió manifestando también que el club "desde el primer momento se ha puesto a disposición de la justicia para comparecer voluntariamente y dar luz a los hechos investigados" y que el consejo de administración hace expresas reservas de acciones personales "en defensa de nuestros derechos".

Destacado El juez rechaza que el Girona se persone en el caso Oikos

Aunque buena parte del sumario ha quedado abierto, el juez Ángel de Pedro todavía se reserva durante al menos un mes 28 de folios, los que van del 233 al 261, que ha sustraído provisionalmente del expediente para ser incorporados a una pieza separada, así como dos providencias dictadas el 8 de abril y el 14 de junio. A este respecto, desde la SD Huesca no se considera que esa documentación pueda contener información que vaya en su detrimento.