Petón, Lasaosa, Fle y Rubiales, investigados por presunta corrupción entre particulares

La investigación de la Operación Oikos continúa deparando novedades. Según reveló este sábado en su edición digital Marca, que ha tenido acceso al sumario, la investigación de la presunta trama de amaño de partidos habría llevado al hallazgo de un supuesto intento de adjudicación injusta de una subvención a favor de la SD Huesca para la construcción de un campo de fútbol que debía ser concedida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tres son los principales protagonistas y uno es considerado colaborador necesario del entramado. Los primeros serían el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, el consejero de la SD Huesca, José Antonio Martín ‘Petón’, y el expresidente de la entidad azulgrana, Agustín Lasaosa, que dimitió a raíz de estar siendo investigado en la pieza principal. El cuarto nombre es el de Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF).

Según se sustrae de las conversaciones telefónicas intervenidas, la concesión de una subvención para el terreno de juego, situado dentro de la futura ciudad deportiva que la SD Huesca está desarrollando en el IES Pirámide, estaría condicionada a la elaboración por parte de Petón de un libro sobre la selección española para la RFEF. En el escrito se asegura que se usa a la FAF y a su presidente para presentar varios proyectos en Aragón que debían ser rechazados, a excepción del de Huesca, lo que implicaría un trato preferente de la Federación hacia la entidad azulgrana y hace pensar en un posible delito de corrupción entre particulares tipificado en el artículo 286 bis 1 del Código Penal que conlleva pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triple del valor del beneficio o ventaja.

«Y tenemos un pacto, tenemos el campo... el cuarto campo, pero tienes que llamar a Óscar Fle, él también le va a llamar a él, tienes que llamar a Óscar Fle y le tienes que decir, Óscar hemos cerrado con Luis Rubiales el cuarto campo, pero lo tienes que pedir tú, que has pedido mil para Zaragoza, el último año cuatro, para Huesca nunca jamás ni uno, entonces nosotros amigos muy amigos, pero borrico en la linde porque sino vamos a dejar de ser amigos, se lo puedes decir así de claro», le indica Petón a Lasaosa en una de las conversaciones que aparecen en el sumario tras explicarle que ya había hablado con Rubiales. Más adelante le insiste, «tienes que decirle que Luis ha comentado que pida cuatro campos en Aragón o varios en Zaragoza para que le puedan decir que no a todos porque no tienen más presupuesto, menos a uno que es el del Huesca en el IES».

En la documentación también aparece la posterior conversación de Lasaosa con Fle. En ella, el expresidente del Huesca le comenta al de la Federación Aragonesa, «te cuento para que estés informado, Rubiales nos va a ayudar, bueno, nos va a ayudar no, se ha comprometido a hacer el cuarto campo de fútbol en el IES Pirámide, ¿vale? La Federación Española, entonces, te llamará, te preguntará, no sé si serán tres o cuatro campos para Aragón, pero como no sé si habrá dinero para todos, pero para el de Huesca sí va a haber dinero, ¿entiendes?».

Petón considera que no hay nada punible

José Antonio Martín ‘Petón’, consejero de la SD Huesca y presidente de la Fundación Alcoraz, tras verse involucrado en el caso por presunta corrupción entre particulares, se defendió ayer explicando que no había «nada punible» en solicitar la construcción de un campo de fútbol a la Federación Española y que, en todo caso, «este no se había llevado a cabo». Petón había hablado con Juan Rubiales, jefe de gabinete de la RFEF, con la idea de sacar adelante un libro en el que se contasen historias curiosas de la Selección. Por otros compromisos, este proyecto se quedó en vía muerta. Además, la Fundación había solicitado de manera formal al anterior presidente, Ángel María Villar, ese campo «porque Huesca es la única capital de provincia sin un campo federativo». Petón aseguró que esas conversaciones se encuentran documentadas desde agosto de 2015 y que también contactó con el entonces secretario de la RFEF, Jorge Pérez. «Incluso nos remitieron a los arquitectos de la Federación, pero el proyecto se paró». Hace un mes, Petón recibió la llamada de Luis Rubiales y le trasladó la idea de levantar un cuarto campo para la ciudad deportiva: «Me dijo que, lamentablemente, un club no puede solicitar un campo. Le repliqué que lo pedíamos desde la Fundación. Pero solo hay 800.000 euros para campos en toda España, me respondió, y tras decirle que eso es injustísimo ahí se acabó la conversación. El campo no se ha construido y lo seguiremos solicitando. Si es un delito, lo seguiré cometiendo».