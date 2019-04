Miramón: “En Villarreal tenemos que hacer un partido perfecto”

Tras muchos reveses y algunas satisfacciones, la SD Huesca se mantiene con vida a cuatro jornadas para el final de la temporada. En gran parte esto es posible gracias a unos jugadores y un cuerpo técnico, empeñados en no rendirse y en conseguir la salvación dentro de una carrera en la que el 2-0 del martes sobre el Eibar ha servido para renovar las fuerzas dentro de un vestuario y una grada que necesitaba una alegría. “La victoria no ha venido muy bien porque en los empates de los partidos anteriores no quedamos con la sensación de haber merecido más”, reconoció este jueves Jorge Miramón, que subrayó que “se está viendo que no hemos tirado la toalla”.

“Otro equipo en nuestra situación igual estaría ya desde hace meses a quince puntos de la permanencia y nosotros seguimos ahí peleando”, comentó el lateral diestro, cuyas declaraciones tuvieron como eje sobre el que pivotar la dureza mental que están mostrando los azulgranas. “El equipo moralmente y anímicamente es muy fuerte y estamos preparados para esto”, aseguró.

El zaragozano no esconde que se encuentran en una situación “en la que solo vale ganar” y es realista a la hora de analizar la visita del domingo (18.30) al Villarreal, otro rival directo. “Tenemos que hacer un partido perfecto para sumar los tres puntos”, consideró, lo que no quita para añadir que “estamos trabajando para eso y lo conseguiremos”.

De los castellonenses advirtió que “en su casa juegan muy bien, no se quitan el balón de encima y filtran muchos pases”. “Tenemos que estar muy juntos y tapar a sus veloces jugadores”, explicó, poniendo la clave en “su juego interior”.

En lo personal, Miramón, tras perderse tres partidos por una lesión muscular, acumula ahora tres presencias consecutivas sobre el césped. “Muscularmente la zona la tengo bien, pero me falta chispa en el arranque. Lo estoy pasando un poco mal porque no me veo a tope, pero intento ayudar”, se sinceró. Coincidiendo con su ausencia, se publicó en medios de Valencia el interés que el Levante tiene por el jugador, que todavía no ha renovado. “He leído muchas cosas, pero estoy centrado en el Huesca, tenemos una guerra muy grande por delante y solo pienso en salvar al equipo”, manifestó al respecto.