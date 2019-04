Cucho Hernández: "No sigo en el Huesca, la decisión está tomada"

Se sabía que su continuidad en la SD Huesca complicada, pero este jueves Cucho Hernández lo confirmó en una entrevista realizada a la emisora colombiana Antena 2 RCN. "No sigo, la decisción está tomada", afirmó el delantero de veinte años que se encuentra cumpliendo su segunda temporada en El Alcoraz como cedido por el Watford inglés. Con esto sobre la mesa, la idea que manejan él y su entorno es "continuar en España en Primera División", sobre lo que aseguró que "hay opciones".

A este respecto juzga su participación en el Mundial sub 20 "como un escaparate que me puede abrir o cerrar puertas". La presencia del colombiano en la competición que se celebrará en Polonia es una de las circunstancias que rodea su final de temporada. La cita arrancará el 23 de mayo y la Liga concluye el fin de semana anterior, por lo que el margen para incorporarse a la concentración con su selección si se queda a las órdenes de Francisco hasta el final es pequeño. A este respecto, reiteró lo que ya ha manifestado en otras ocasiones. "En el momento en el que ya no haya nada que hacer se pedirá el permiso", expuso refiriéndose a las opciones de salvación. "Si hay que estar hasta el final, aquí estaré porque tengo contrato y quiero acabar bien", quisó dejar claro sin esconder tampoco que a él le gustaría estar presente en la concentración que los sudamericanos llevarán a cabo en Austria entre el 5 y el 19 de mayo.

Acerca de las posibilidades de permanencia, expuso que "es posible si se consiguen los doce puntos, pero es muy complicado", añadiendo que "no sé si con nueve o diez puntos, esperando otros resultados no mantendremos". "Si perdemos en Villarreal la cosa es casi imposible, la final es el domingo", señaló.

Sobre su estancia en la SD Huesca, con la que marcó 16 goles en Segunda la temporada pasada y cuatro en la presente, afirmó que le ha servido para coger "mucha experiencia". Así este curso ha aprendido a que "hay que saber sufrir y con jugar con eso".