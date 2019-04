Galán y Musto, las ausencias en la vuelta al trabajo

Ya con la mente fija en la visita al Villarreal del domingo (18.30), la SD Huesca volvió al trabajo este jueves tras guardar fiesta la jornada anterior. En la sesión llevada a cabo en el IES Pirámide, Francisco Rodríguez, el técnico azulgrana, pudo contar con todos sus jugadores, salvo Insua y Akapo, descartados ya para lo que resta de temporada, y dos de los titulares en la última victoria con el Eibar (2-0), Javi Galán y Damián Musto.

Las ausencias del lateral izquierdo y el centrocampista se debieron a unas molestias musculares que en principio no les deberían impedir estar disponibles en el Estadio de La Cerámica. El extremeño ni siquiera llegó a pisar el césped y se quedó trabajando en el gimnasio. El argentino sí que trató de ejercitarse, pero nada más entrar en el campo se llevó la mano a la pierna y se dio media vuelta.

En los primeros minutos del entrenamiento, Francisco separó a titulares y suplentes. Así, los que habían jugado de inicio, a excepción de Galán y Musto, además del portero Santamaría, que trabajó junto a Jovanovic y Varas, realizaron carrera continua, mientras que el resto trabajaron con el balón.

De cara al duelo con el ‘submarino amarillo’, un rival directo por la permanencia, el que más papeletas cuenta para ser titular es Galán. No en vano, desde su llegada en el mercado de invierno solo se ha perdido un partido, la visita del Alavés y fue por acumulación de amarillas. Por su parte, Musto, que no había disputado ni un minuto en los tres encuentros anteriores, regresó a la titularidad ante el Eibar completando el partido y, si sus problemas musculares se lo permiten, no se descarta que vuelva a ser de la partida.