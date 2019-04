Francisco: "No nos queda otra que ser más valientes"

"Nunca bajamos los brazos". Tras el varapalo que supuso el empate ante el Celta del miércoles por la forma en la que se produjo, casi al final después de remontar un 0-2, Francisco Rodríguez, el técnico de la SD Huesca, apeló este viernes al espíritu de lucha de sus jugadores para mantener viva la llama de la esperanza en la salvación. No en vano, este domingo llega un nuevo duelo calificado, como ante los gallegos, de final por el preparador almeriense, la visita al Levante.

"El equipo está acostumbrado a estos golpes, nos vimos cerca de sacar lo que queríamos, la victoria, pero se nos volvió a escapar", lamentó, mostrando que el anterior compromiso aún está muy cercano en la mente de todos y reconociendo que el día posterior "fue difícil" y dedicados a analizar. "La presión que tenemos encima afecta, pero hoy hemos vuelto a entrenar bien y he visto a los jugadores preparados y mentalizados de que otra vez tenemos una final ante un rival que busca lo mismo que nosotros". "Todos los partidos van a ser importantes, pero en éste tenemos que ir a tope a por los tres puntos", señaló acerca del cruce con el Levante, otro de los conjuntos metido en la pelea por seguir en Primera División.

La distancia con la salvación sigue a siete puntos aunque ahora solo quedan ocho partidos por delante. Francisco, no obstante, se mantiene positivo. Sus motivos para hacerlo son que "el equipo insiste, cree y me hace ser optimista". "Para cualquier equipo que estamos ahí es difícil ganar", comentó acerca del grupo de conjuntos que conforman la parte baja de la tabla y que en las últimas jornadas no están sumando.

Para conseguir un marcador positivo tiene claro que "no nos queda otra que ser más valientes que nunca, de otra manera no vamos a salir adelante". De todos modos es realista y reconoce que con la cifra de nueve goles encajados en los últimos tres partidos es muy difícil remontar el vuelo. "Vamos a corregir errores que hemos cometido, aún sabiendo que se podían dar y vamos a buscar un equilibrio que nos sirva para sumar", expuso. Uno de esos fallos a los que hizo referencia son los huecos entre líneas. "Los goles del Celta llegan a la contra. Aún jugando con tres centrales, había distancia entre la defensa y el centro del campo y en esa zona nos hicieron daño", reconoció.

La alineación que presente en el Ciudad de Valencia contará con varios condicionantes. Uno de ellos es la ausencia de Etxeita, sancionado, y otro la acumulación de minutos en pocos días de varios futbolistas. "Hay gente que ha jugado con un alto nivel de presión y que ha visto cómo se nos han ido puntos en los últimos minutos, hay que dominar y gestionar esas emociones y a partir de ahí decidir qué jugadores están ahora más preparados", comentó.

Del rival explicó que "en su casa es fuerte, tiene iniciativa y hace daño con espacios". Entre sus piezas a tener en cuenta mencionó a Campaña, Morales, Rochina y Bardhi. "El que más mantenga una mentalidad fuerte en los momentos duros será el que esté más cerca de ganar", consideró.

Francisco huye de hacer cuentas y otorga a la victoria un valor doble. "Sería una inyección tremenda de moral porque bajaríamos la distancia", expuso. Además resaltó el buen momento de los delanteros. "Están de dulce, de aquí al final vamos a meter goles", adelantó, y por eso marcó otra cuestión pendiente a resolver: "Ahora entre todos debemos dejar la portería a cero".