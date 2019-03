El Real Valladolid hizo público este martes que no cederá a sus jugadores Jordi Masip y Rubén Alcaraz, además de a su entrenador Sergio González, para el partido amistoso que Cataluña disputará el próximo lunes en Montilivi (Gerona) contra Venezuela. El Rayo Vallecano hizo lo propio horas más tarde negando la presencia de Álex Moreno y Alberto García. Una tesitura en la que el miércoles se verá la SD Huesca cuando se dé a conocer de forma oficial la convocatoria a cargo del seleccionador catalán Gerard López. El delantero azulgrana Enric Gallego será incluido en dicha lista, que ha sido adelantada por la emisora catalana RAC1, y, cuando eso se confirme, el club altoaragonés deberá decidir si deja marchar a su atacante, uno de los fichajes de invierno. Álex Gallar, también podría verse implicado.

El Valladolid, rival directo de los altoaragoneses en la lucha por la permanencia en Primera División, emitió a este respecto un comunicado en el que manifestaba su negativa a que los dos futbolistas mencionados, también en el listado, y el entrenador tomasen parte en el amistoso. "El club respeta a la Federación Catalana de Fútbol pero entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión", esgrimieron los pucelanos.

Para Enric Gallego, nacido en Barcelona hace 32 años, sería su debut en los tradicionales encuentros en los que Cataluña acostumbra a enfrentarse a selecciones absolutas internacionales, aunque no supondría su primera vez con la camiseta de la federación territorial de su Comunidad. No en vano, ya consiguió el subcampeonato de la Copa de las Regiones UEFA de la temporada 2012-13 en la que incluso llegó a marcar un gol frente a Ardenas (Bélgica). Gallego compartiría así delantera con un buen amigo suyo, Sergio García, del Espanyol, además de con Bojan Krkic, del Stoke City, y Gerard Deulofeu, del Watford. Otros nombres destacados son los de Piqué y Xavi Hernández. La presencia del jugador del Huesca es una suerte de reconocimiento al impulso que ha experimentado su carrera en los últimos meses. No en vano, el jugador se ha estrenado esta temporada tanto en Segunda como en Primera División.

Tras conseguir el ascenso a la categoría de plata con el Extremadura en un curso en el que sumó 29 goles, en la primera vuelta del actual festejó con los de Almendralejo 15 dianas, una cifra que le llevó a ser traspasado en el mercado de invierno al Huesca. A las órdenes de Francisco se ha convertido en una de las piezas clave de los altoaragoneses. Titular desde el primer momento en el que estuvo disponible, ya suma dos tantos en nueve apariciones. El primero lo consiguió en la victoria por 4-0 ante el Valladolid y el segundo en la derrota por 2-1 con el Getafe.

Su posible ausencia dejaría a un más despoblada una plantilla que ahora mismo apenas cuenta con efectivos para preparar la visita al Real Madrid del próximo 31 de marzo, de hecho este martes solo entrenaron trece jugadores de campo, y que espera aprovechar los quince días disponibles hasta ese partido para recuperar efectivos. En principio, el club azulgrana no tiene la obligación de ceder al jugador al no tratarse la catalana una selección oficial reconocida por la FIFA, aunque todavía no ha querido pronunciarse al respecto a la espera de que le llegue una notificación oficial. La imperiosa necesidad de sumar puntos para escapar del descenso y la precaución a la hora de prevenir lesiones pueden pesar en el sentido de la decisión final que se tome.

Al margen de Enric Gallego, en el Cataluña-Venezuela habrá representanción azulgrana. Con la ‘Vinotinto’ se encuentran convocados Yangel Herrera y Juanpi Añor, dentro de una lista de 25 jugadores que ya están concentrados en Madrid.