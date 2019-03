"Mantovani tenía toda la comodidad en Las Palmas y ha venido"

Emilio Vega fue el encargado de acompañar a Martín Mantovani en la que deseó que fuese "la última presentación de la temporada". No en vano, en lo que va de curso han sido 22 los futbolistas que el club azulgrana ha incorporado, tres de ellos fuera de los plazos habituales. Rivera llegó a finales de octubre tras la lesión de Luisinho, Javi Varas firmó hace un mes desde la bolsa de jugadores en paro y ahora se incorpora el citado Mantovani, que llevará el ‘2’ y cubre la baja de Insua. "Es competitivo, va bien en la marca, tiene buena salida de balón y es agresivo y con oficio", glosó sus características.

"En la situación y el momento en el que estamos, lo que necesitamos es gente comprometida y que crea en el reto", afirmó Vega, quien alabó el compromiso mostrado por el central argentino. "El desde el primer minuto ha creído, tenía toda la comodidad en un club destacado, con un proyecto importante y con un cambio de entrenador que ya en la última jornada les vino bien, a pesar de todo ello ha decidido venir a este reto con una implicación tremenda que nos ha transmitido en la negociación incluso antes de alcanzar ningún acuerdo económico", puso de relieve, subrayando que "ha hecho todo por venir".

Encontrar un nuevo defensa no ha sido fácil, como desde el club se ha destacado en los últimos tiempos. Se han tanteado varios jugadores de equipos de Primera División como Nolaskoain e Ignasi Miquel y otros de Segunda, aunque hasta ahora sin suerte debido a las altas pretensiones económicas de sus clubes, conscientes de las necesidades y premuras que tenía el Huesca, al que el permiso para fichar se le acababa esta semana. Los de su misma categoría no querían reforzar a un rival que ven cada vez más alza y los de un escalón inferior en el escalafón del fútbol nacional no querían desprenderse de piezas para ellos decisivas en el tramo final de la campaña.