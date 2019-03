Dónde y cuándo ver el SD Huesca-Alavés de la jornada 28 de Primera División

La derrota en Getafe no ha mermado las esperanzas de permanencia en la Sociedad Deportiva Huesca, que regresa este sábado a El Alcoraz con el ánimo de recuperar el ritmo que le ha llevado a recuperar una desventaja que parecía insalvable. A cuatro puntos de la salvación, la cita con el Alavés es otra final para los de Francisco Rodríguez, que se ve obligado de nuevo a componer un equipo de circunstancias por las bajas. Sobre todo, en defensa. La lesión de Etxeita es el penúltimo obstáculo en el camino, aunque se confía en recuperar a Miramón. También regresará al equipo Rivera y se está pendiente de Akapo, mientras que Galán y Musto no jugarán por sanción al no prosperar los recursos presentados por el club azulgrana. El fichaje de Mantovani, al menos, despeja un poco el panorama, pero nadie quiere poner excusas de antemano.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Alaves?

El choque entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Alavés, a los que separan 19 puntos en la clasificación, se disputa a las 13.00 de este sábado.

El equipo aragonés comienza la 28ª jornada con 22 puntos y colista en la última plaza de la clasificación, que podría abandonar si puntúa y no lo hace el Rayo en su partido con el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Se encuentra a solo un punto de los madrileños y a tres del Celta, que juega ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A cuatro se hallan el Villarreal y el Valladolid, que visitará este fin de semana al Eibar. El Alavés acumula cinco jornadas sin perder, es quinto y opta incluso a la Liga de Campeones. Esta semana ha conocido la grave lesión de Burgui, que le hará perderse lo que resta de campaña. También es duda Duarte.

¿En qué canal de televisión se puede ver partido?

El encuentro entre la SD Huesca y el Alavés de Primera División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Bein LaLiga, que ofrecen las plataformas televisivas de pago Movistar +, Vodafone TV y Orange TV.

Cómo seguir el SD Huesca-Alavés por internet

El partido se podrá seguir también a través de Internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 28ª jornada de Primera División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Mantovani al rescate

La llegada del central argentino Martín Mantovani, cedido por la UD Las Palmas en lugar del lesionado Pablo Insua, permite a Francisco, sancionado dos partidos tras su expulsión en Getafe, disponer de más opciones para una zaga castigada por las bajas. La posible vuelta de Miramón al lateral diestro podría situar a Ferreiro por la izquierda y la baja de Etxeita deja como únicas posibilidades a Pulido, que también retorna, Diéguez y el propio Mantovani. En el centro del campo, Rivera podrá acompañar a Moi Gómez, Yangel y Juanpi, con Enric Gallego en la punta de ataque.