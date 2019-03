Damián Musto se postula como solución para la ausencia de Pulido

A Damián Musto las cosas en el terreno juego le podrán salir mejor o peor, pero lo que no se puede negar es que trabaja, sin hacer ruido, sin reivindicaciones cuando toca estar en el banquillo ni con estridencias cuando tiene un sitio reservado sobre el césped. "Uno viene a aportar su granito de arena, cuando no juego trato de comportarme de la misma manera que lo han hecho mis compañeros cuando a mi me ha tocado estar en el césped y encontrarme disponible ya sea para noventa, cinco o dos minutos", resume su filosofía como futbolista ahora que todo apunta a que podría recuperar la titularidad, aunque como defensa.

La sanción por acumulación de amarillas de Pulido, unida a las bajas de Insua y Miramón, han dejado la defensa de la SD Huesca bajo mínimos de cara a la visita al Getafe de este sábado (20.45). El club, consciente de que una situación así podía darse, más desde que Francisco optó por emplear a cinco efectivos atrás, hace tiempo que rastrea el mercado en busca de un central, aunque sin fortuna hasta el momento. Con solo Akapo, Galán, Etxeita y Diéguez como zagueros específicos, las opciones del técnico almeriense pasan o por cambiar el sistema, algo que dado los buenos resultados que está dando parece complicado, o por recolocar cerca de Santamaría a un jugador llamado en principio a desempeñarse en otra demarcación. En esta variante, es donde Musto juega una baza importante. Su entrenador ya lo calificó como alternativa válida semanas atrás ante un contratiempo como el actual y otras posibilidades como la de Aguilera, apenas cuentan con cartas.

NOTICIAS RELACIONADAS Rivera entrena con el grupo

NOTICIAS RELACIONADAS Un once inicial siempre inestable para Francisco

El medio argentino, que a lo largo de su carrera ha tenido experiencias como defensa, considera que Francisco "seguramente está valorando esa posibilidad", y, aunque se muestra cauto, no puedo esconder que le gustaría volver a ser de la partida. "Trabajo para ser útil y obviamente quiero jugar más que cualquiera en la posición que me toque", afirmó este jueves.

Musto, llegado a la entidad azulgrana el pasado verano, forma parte del grupo de jugadores que ha perdido protagonismo con la llegada de los refuerzos de invierno y el cambio de sistema. Fijo en el once tanto para Leo Franco como con Francisco anteriormente, la última vez que formó de inicio fue en la visita del Atlético de Madrid hace seis jornadas. Desde entonces, solo ha disfrutado de 51 minutos repartidos en tres encuentros.

Sobre esta etapa más reciente, en la que el equipo ha pasado de estar a once puntos de la salvación a solo tres, Musto consideró que "lo importante era conseguir los resultados para pegarnos al pelotón de los que están luchando por la permanencia". "Hay que ser realistas, seguimos siendo los últimos, y por eso tenemos que continuar sumando partido a partido y no creernos que somos el Ajax", se mantuvo "con los pies en la tierra.

El próximo rival

Ahora lo más próximo es la visita al Getafe, inesperado cuarto clasificado por el que siente respeto. "Viene haciendo una gran temporada", reconoció de los madrileños, aunque también matizó que para los altoaragoneses "todos los rivales son duros". "Es un equipo que tiene claro a lo que juega y que va a por cada pelota, por eso nosotros no podemos ser menos", añadió. Ante esto, su receta es "tratar de tener el partido controlado, para que los tramos en los que nos superen sean cortos"

En el encuentro de la ida en El Alcoraz el resultado fue de 1-1 tras un tanto de Jorge Molina en el tiempo de descuento. "Nos merecimos más, pero ya es pasado, nosotros ahora estamos en otra sintonía en la que las cosas vienen saliendo bien", se mostró optimista.