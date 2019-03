Un once inicial siempre inestable para Francisco

El equipo inicial de Francisco Rodríguez desde que dio con la tecla y su SD Huesca comenzó a carburar, hace ya seis jornadas, es irrepetible. El calificativo no hace referencia a una cuestión poética en la que se ensalce el buen hacer de los once elegidos por el técnico almeriense, que también sería justo, sino más bien porque de un partido a otro está siendo una misión imposible alinear a los mismos jugadores. En la buena racha que ha llevado a los altoaragoneses de estar a once puntos de la salvación a solo tres, se han situado para arrancar los diferentes compromisos a 16 jugadores distintos. Las lesiones, las sanciones y las decisiones técnicas explican el baile de nombres.

Solo cinco han vivido el saque inicial siempre desde que se optó en Anoeta por un dibujo táctico basado en tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos atacantes. Roberto Santamaría, Etxeita, Moi Gómez, Enric Gallego y Jorge Pulido conforman un selecto club que tras el duelo con el Getafe del sábado en tierras madrileñas será aún más exclusivo. El Comité de Competición ratificó este miércoles la amarilla que vio Pulido en la última victoria con el Sevilla y deberá cumplir un partido de sanción al completar su primer ciclo de tarjetas del curso.

Para entrar en ese grupo cumple casi todos los requisitos Galán, titular desde el mismo momento en que estuvo disponible para Francisco. Sin embargo, su contratación llegó ya tras el careo con la Real Sociedad. Miramón, por su parte, se queda fuera tras no poder vestirse de corto en el desplazamiento al RCDE Stadium del Espanyol por ostentar cinco cartulinas y nada hace pensar que Insua y Rivera no se hubiesen mantenido en el bloque titular de no haberse lesionado.

Además, Juanpi y Herrera prácticamente han pugnado por un mismo puesto y Diéguez se ha visto impulsado a la condición de insustituible ante la baja de Insua y la demora en la llegada de un nuevo refuerzo para la defensa. En la carrera por ver quién debe acompañar en el área rival a Gallego, tres jugadores han sido los candidatos. Arrancó Cucho Hernández, le adelantó Chimy Ávila, pero contra el Sevilla el elegido fue David Ferreiro.

Frente a la Real Sociedad, Francisco optó por Santamaría, Miramón, Etxeita, Insua, Pulido, Akapo, Herrera, Rivera, Moi Gómez, Cucho Hernández y Enric Gallego. De cara a la goleada con el Valladolid (4-0) ya estaba disponible Javi Galán, el único lateral izquierdo de la plantilla, por lo que Akapo tuvo que dejarle su sitio.

En la victoria a domicilio con el Girona, Herrera no pudo jugar por una cláusula en su contrato de cesión del Manchester City, entidad con un convenio de vinculación con los de Montilivi, y el seleccionado para llenar su ausencia fue Juanpi. Además, Cucho Hernández, sancionado, se quedó fuera y Chimy Ávila aprovechó su ausencia marcando dos goles.

En la derrota con el Athletic (0-1), Herrera recuperó su condición de jugador preferente, pero no así el ariete colombiano. Además, Diéguez posó ya para la fotografía previa al arranque de la contienda.

En el empate con el Espanyol (1-1), quien no estuvo disponible por primera vez en toda la campaña fue Miramón, con cinco amarillas. Akapo volvió a ser de este modo titular, al igual que Juanpi al que el entrenador prefirió darle preponderancia por encima de un apagado Herrera en el choque anterior.

En el recibimiento al Sevilla (2-1) regresó Miramón, pero Rivera había comenzado la recuperación de su fractura de codo. Los dos venezolanos, Juanpi y Herrera, tuvieron hueco en el equipo, y también Ferreiro, titular seis jornadas después.

Ahora, contra el Getafe, además de la de Pulido, la otra ausencia será la del lesionado Miramón.