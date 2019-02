Francisco: "Debemos plantear el partido siendo valientes"

[Siga aquí en directo el partido entre el Espanyol y la SD Huesca]

"En los últimos cuatro encuentros hemos recibido un gol y de penalti, el lunes es cierto que tuvieron ocasiones, pero también nosotros", destacó al respecto. De hecho, ese enfrentamiento con los de Gaizka Garitano continúa muy tierno en la cabeza del preparador."Debemos mantener lo bueno que tuvimos contra el Girona, el Valladolid y el Athletic. Lo negativo lo analizamos, pero la manera de hacerse fuertes es a través de lo positivo", expuso, añadiendo también acerca de la actuación del árbitro Sánchez Martínez, que causó crispación en los azulgranas que"en algún momento nos sentimos perjudicados".

Para preparar la cita del RCDE Stadium apenas ha habido tiempo."Hemos trabajado principalmente sobre la pizarra y hablando mucho en el vestuario", reconoció Francisco, que guarda un gran respeto por el rival, contra el que vivió su primer compromiso como azulgrana."Es un equipo que juega bien, que nos conoce perfectamente, que tiene un buen estadio y que cuenta con futbolistas desequilibrantes", expuso sobre los catalanes, que tras atravesar por una mala racha en sus últimas citas ha ganado al Rayo y ha empatado en el campo del Valencia."También necesitan vencer", recordó; al fin y al cabo los de Rubi solo cuentan con seis puntos de ventaja sobre el descenso.

Sobre por qué jugadores optará y cómo los dispondrá, asegura que no lo decidirá hasta horas antes del partido."Hasta mañana no vamos a saber cómo afrontar la línea defensiva", reconoció. Arriba no se mostró preocupado acerca de si alinear a Chimy Ávila o a Cucho Hernández, porque"juegue quien juegue lo hará bien". "Vamos a hacer muy bien las cosas para sacar un resultado que nos de la esperanza de seguir trabajando", afirmó.

En busca de un central

Lo advirtió el director deportivo Emilio Vega en la presentación de Javi Varas y lo volvió a reconocer Francisco. Se quiere traer un nuevo central que cubra el hueco que ha dejado la lesión de Pablo Insua, pero la tarea es complicada. "El club está trabajando y no es fácil", manifestó el preparador almeriense. Entre los motivos que esgrimió figura que el resto de conjuntos de Primera División observan a la SD Huesca como un rival más ahora que se ha acercado a seis puntos de la salvación, situación que "hace difícil que nos presten jugadores", y que los jugadores de Segunda División que interesarían "están haciéndolo bien y sus equipos es complicado que los dejen salir". "Vamos a esperar", solicitó el entrenador. De hecho, el miércoles todavía no se había tramitado la baja federativa de Insua con la intención de poder ganar tiempo y no agotar los plazos.

En estos momentos, la nómina de zagueros la componen los laterales Miramón, Akapo y Galán, y los centrales Pulido, Etxeita y Diéguez. A ellos se espera que se incorpore en el tramo final del curso Luisinho, ya en el tramo final de la recuperación de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. e. r. b.