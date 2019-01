Santamaría, el mejor de la SD Huesca ante el Leganés

El resultado contra el Leganés fue de 1-0, pero pudo haber sido mucho peor si no llega a ser por él, Roberto Santamaría, el guardameta navarro cuyo papel al inicio de la campaña era ser el tercer portero, pero que, ante la falta de garantías ofrecida por Werner y Jovanovic, ha acabado defendiendo la portería de la Sociedad Deportiva Huesca en las últimas tres jornadas con una solvencia al alza. Que tu cancerbero sea el mejor del equipo no suele hablar muy bien del resto de los compañeros y más cuando no se ha podido sumar ni siquiera un punto.

Francisco es muy consciente de ello y en la rueda de prensa posterior al duelo de Butarque ensalzó la figura del meta, aunque con precaución. El vestuario estaba tocado y no quería elevar una figura por encima de las otras. Más, cuando su posición en el once titular no está ni mucho menos asegurada.

Santamaría, debutante en Primera División a los 33 años, ha alcanzado la titularidad por descarte y, aunque esté haciendo méritos para conservarla, no es ningún secreto que el club desea contratar en el mercado de invierno otro portero. A principios de la semana sonó con fuerza Diego Alves, después Álex Remiro estuvo cerca de hacer las maletas de regreso, pero el Athletic ha frenado la cesión hasta que el jugador no firme la renovación y otro nombre que ha aparecido en las últimas horas es precisamente el de uno de los que se encontraba ayer sentado en el banquillo de los locales, Andriy Lunin. El ucraniano, de 19 años, pertenece al Real Madrid y juega, poco, como prestado con los pepineros. En lo que va de curso se ha puesto los guantes en seis minutos de la visita de su equipo al Girona en la jornada doce y en el recibimiento al Alavés dos semanas después, además de en los duelos coperos de la eliminatoria de dieciseisavos de final con el Rayo Vallecano. Al club blanco no le gusta esta situación y no le desagradaría mandarlo a El Alcoraz en busca de minutos. Sin embargo, el Leganés no está dispuesto a dejarlo marchar antes de que se haga con otro portero.