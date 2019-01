Francisco: "Hemos tirado 70 buenos minutos por la borda"

Francisco se expresó con abrumadora sinceridad en la rueda de prensa posterior a la derrota del Huesca en Leganés . El técnico no se escudó en eufemismos y describió sin ambages el estado de las cosas en el Huesca , colista de la Primera División. Antes, el entrenador azulgrana auditó el partido. "En la primera parte, el equipo ha dominado muchas fases de juego ante un rival difícil. Hemos controlado en defensa y hemos llegado con fluidez al área contraria. En el descanso habíamos hablado de seguir así. Queríamos llegar al minuto 70 como hemos llegado, pero los cambios no han aportado como la semana pasada. Nos ha penalizado mucho este factor. La derrota en la segunda parte ha sido merecida" , reconoció en la sala de prensa del estadio de Butarque..

El técnico también asumió los errores perpetrados, sobre todo en el tramo final del choque. "En los últimos 10 minutos el equipo se ha ido arriba porque íbamos perdiendo y no nos valía para nada el resultado. Es cierto que en ese momento ha habido un poco de desorden. En los 70 minutos anteriores hemos dado la imagen de un conjunto con orden, de tener claro lo que queríamos hacer. Nos ha faltado un poquito de fuerza. Hemos hecho los cambios y nos hemos desorganizado mucho y eso nos ha penalizado", reiteró. "Somos colistas, estamos en una situación complicada y lo único que nos queda es levantarnos. No queremos engañar a nadie. Llevamos mucho tiempo en esta situación. Solo toca seguir y pensar en el siguiente partido", señaló.

En pleno mercado de fichajes, Francisco insistió también en la necesidad de obtener rendimiento del plantel actual. "No es el momento ahora de hablar de fichajes, de quién va a venir o dejar de venir. Somos los que estamos aquí hoy", apuntó.

Sin ninguna duda, el portero del Huesca, fue el hombre más destacado en las filas aragonesas."Santamaría está jugando porque se lo merece, como cualquiera que está en el once. Lo cierto es que ha hecho muy buen partido, con tres grandes intervenciones. Tiene toda la confianza. Por eso está jugando", dijo el técnico.

Pese a la derrota, Francisco continúa apostando por su equipo. "Veo posible la permanencia. Necesitamos los próximos tres puntos. En los últimos 20 minutos el equipo no ha dado la talla para sumar puntos. Y esa es la realidad. Hay que intentar sumar tres puntos la semana que viene y no pensar más allá", acotó. "Nos ha faltado un poquito de mordiente, pero la primera parte la hemos dominado. Tenemos que dar el 100 por 100 cada uno para salir de aquí", enfatizó.

No obstante, Francisco demandó un esfuerzo adicional para lograr el objetivo. "No hemos dado lo que tenemos que dar. Ni yo ni nadie. No puedo poner a nadie bien cuando estamos en la situación que estamos. Claro que ha hecho un partidazo Santamaría, pero es que hemos perdido. ¡Qué voy a resaltar! El vestuario está dolido. Roberto ha hecho un gran partido, sí. Para eso entrena, para eso lo pongo. Estamos muy contentos con él, pero llevamos 11 puntos. No tengo fuerzas para alabar a nadie. Hay que ser realistas con lo que estamos pasando. Hemos tirado 70 buenos minutos por la borda. El que no lo entienda así no está en este barco", concluyó el técnico.