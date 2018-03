La defensa, zona sensible en el Huesca

El central de la SD Huesca, Jorge Pulido vio la tarjeta roja directa durante el encuentro contra el Almería, tras una entrada a destiempo a la hora de enmendar una pérdida, y con su expulsión, no solo quedaba condicionado enormemente el desarrollo de ese partido, sino que también se encendía las alarmas a la hora de pensar en el once inicial que diseñará Rubi para saltar desde el comienzo este domingo contra el Reus. El técnico se ve obligado a modificar su línea defensiva de nuevo, y la experiencia de semanas anteriores le muestra que su banquillo no guarda demasiadas garantías a la hora de tapar el hueco del central.

Un tema al que se hacía referencia en la rueda de prensa del técnico celebrada ayer, mezclado con la necesidad que tiene el equipo de cortar la sangría de goles en contra que ha recibido en los últimos encuentros, ya que han sido ocho las veces que Remiro ha sacado el balón de dentro de la red en solo tres partidos. «Es verdad que los centrales han sido siempre los mismos durante la temporada, pero porque ellos se lo han ganado. Y a pesar de que el resto entrenan muy bien, entrar en un partido después de tiempo de inactividad es complicado», consideró Rubi, al ser preguntado por las actuaciones de Carlos David e Íñigo López, que quedaron algo señalados en sus participaciones en Vallecas y frente al Almería, respectivamente. Por ello, el propio entrenador introdujo el nombre de Luso Delgado en su comparecencia, como candidato junto a los dos centrales puros a acompañar a Jair en el centro de la defensa.

Porque el zaragozano ya sabe lo que es retrasar su posición para desempeñar en esas tareas, como admitió ante los medios esta semana, ya que se intuía que Rubi podía optar por él en el campo del Reus. «En el Córdoba, tanto en Primera como el último año, me tocó jugar alguna vez de central. Es una posición complicada y con mucha responsabilidad, pero creo que me adapté bien», explicó el centrocampista, que se presenta como el más aventajado en las intenciones de su entrenador para salir de inicio. «Yo no tengo preferencia. Como siempre, si el míster quiere contar conmigo, estaré dispuesto para hacerlo», dijo el futbolista sobre su papel. A su favor, el mayor rodaje competitivo, ya que Luso ha sido uno de los cambios habituales de Rubi en lo que llevamos de temporada, generalmente a la hora de aguantar resultados a favor, ante el perfil más defensivo que aporta al medio campo.