El Huesca y el lastre de remar contra corriente

Concentración o actitud son algunas de las palabras que se han repetido esta semana en las comparecencias de los jugadores de la SD Huesca a la hora de encontrar un motivo al guión que se ha repetido en los últimos encuentros protagonizados por el conjunto azulgrana. En las tres jornadas más recientes, frente al Valladolid, Rayo Vallecano y Almería, los de Rubi han recibido un gol en el primer cuarto de hora de juego, lo que ha lastrado enormemente al conjunto, que no llegó a consumar una remontada plena en ninguno de los tres encuentros. Así, este domingo contra el Reus se presenta el reto de intentar corregir ese debe que arrastra el conjunto y saltar al terreno de juego con la intensidad necesaria para guardar la portería de Remiro en los primeros arreones del equipo contrario.

No fue así ante el Valladolid, cuando Mata hizo valer su condición de pichichi y adelantó a su equipo en el minuto 7 de juego. Media hora después llegaría el 2-0. Aunque en la segunda parte y pese a tener un jugador menos el Huesca logró igualar el encuentro, finalmente la victoria fue local, ya que ese lastre que arrastraba de la primera parte acabó pesando demasiado para un conjunto que se desfondó sobre el césped.

El guión se repitió en Vallecas siete días después, aunque en ese caso la remontada fue imposible, ya que en el primer cuarto de hora del encuentro no fue solo un tanto, sino dos, los que recibió el conjunto oscense. Los tantos de Velázquez en el 12 y Embarba en el 13 abrieron las costuras de la línea defensiva oscense, que se estrenaba para la ocasión y que ya en las primeras jugadas evidenció la falta de conjunción, llevando a Rubi a hacer cambios en el descanso, de cara a una segunda parte en la que se mejoró pero el Rayo solo tuvo que hacer valer el contundente 3-0 que había logrado antes del paso por vestuarios.

Aunque las circunstancias cambiaba, ya que el partido era en casa y el Huesca contaba con sus dos centrales, también el Almería logró sorprender a Remiro antes de que los aficionados oscenses entraran en calor. Fue en el minuto 6 del encuentro cuando Soleri adelantó a los andaluces. En ese caso la remontada se llegó a producir, pero acabó empatando el Almería, aprovechando la inferioridad oscense para poner el 2-2 definitivo.

Respecto a la búsqueda de soluciones, Rubi ha trabajado la intensidad defensiva e inculcado a sus hombres la necesidad de estar conectados con el encuentro desde el minuto uno. Así lo reflejaban los propios jugadores. «Es lo que más nos podemos achacar a nosotros mismos, y es allí donde tenemos que ser autocríticos. Son tres partidos seguidos encajando antes del minuto 12, lo que demuestra que algo no hemos hecho bien. Y creemos que es más actitud que otra cosa», dijo Luso el pasado miércoles, alegando a que el Huesca en Reus debe «intentar salir con un estado de activación óptimos. No pasarnos de responsabilidad ni de tranquilidad. Salir enchufados para intentar disfrutar, porque es importante no ponerte por detrás, ya que en Segunda División, en casi un 85% de los partidos, el que empieza marcando, gana».

También Ferreiro este jueves hizo referencia a esa circunstancia a la que había tenido que hacer frente el equipo en los últimos encuentro. «Los primeros diez o quince minutos nos está costando. Estamos encajando, y después vamos a contracorriente. Debemos defender como un equipo, todos desde arriba», reconocía el jugador.

La prueba de fuego para ver si el Huesca ha logrado aprender de sus errores se verá en Reus, donde como adelantaba también Ferreiro, sin consiguen adelantarse en el marcador, tendrán «mucho ganado».