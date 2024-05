Víctor Fernández: "Ojalá sea el principio de un renacer"

"Ojalá esto sea el principio de un renacer; de un Real Zaragoza diferente; de un equipo que vaya por todos los campos con posibilidades de ganar", advirtió el entrenador del cuadro aragonés, Víctor Fernández, nada más finalizar el partido ante el Racing (0-2), que supuso la salvación matemática de los zaragocistas. "Han sido cuatro años de desencanto, de decepciones, de sufrimientos, y esto no puede ser", añadió el técnico, consciente de la necesidad de modificar el rumbo del equipo con la mayor prontitud.

"Entiendo que la salvación no es el objetivo del Zaragoza. Estamos teniendo demasiados avisos en este sentido y hay que recapacitar. No es de este año, sino de antes. En las cuatro temporadas más recientes, la permanencia no llegó hasta la jornada 40; y ahora se ha demorado hasta la 41. Como zaragocista es un sufrimiento insoportable", insistió Víctor tras un curso de continuos sobresaltos. Ahora, el Real Zaragoza se presentará en La Romareda el próximo fin de semana, frente al Albacete, con la permanencia ya asegurada en el que será el último partido del campeonato.

«Para cambiar, necesitamos de la ayuda de todos. Y, posiblemente, necesitemos apostar por otro tipo de bandera», anunció el técnico respecto al nuevo proyecto deportivo de la entidad. "Yo he venido a ayudar, tengo la vida resuelta en el aspecto de los méritos y en el dinero. Y no he venido ni por la gloria ni por el dinero, sino para ayudar», reiteró el preparador del Real Zaragoza, quien, sin embargo, también subrayó que «el costo es tremendo».

«Siempre hay profetas del pasado, y en esta ciudad es muy complicado aceptar una realidad que es la que nos ha llevado hasta aquí. Debemos ser comedidos en todo, saber hacer autocrítica y tener humildad. Debemos reconocer en lo que nos hemos equivocado», sostuvo Víctor, quien abogó por «aprender de los equipos que están haciendo las cosas bien», poniendo de ejemplo «al propio Racing de Santander», el rival de ayer de los aragoneses.

El técnico, ya aliviado, continuó haciendo hincapié en el sinuoso recorrido que ha supuesto la permanencia. «Desde la primera semana, tras el partido del Espanyol, ya dije que esto sería largo y duro. En mi mapa mental esperaba conseguir la salvación frente al Racing de Ferrol, y al final ha sido aquí, en Santander, tras un camino tortuoso», explicó el técnico del Real Zaragoza, quien dijo haber soportado «una presión nuclear» hasta consumar el objetivo.

«Es imposible estar más contento de lo que estoy ahora», confesó Víctor, aunque lanzó una advertencia inmediatamente después: «Pero no podemos estar dando saltos de alegría por conseguir el objetivo. Aunque estoy feliz, vamos a celebrarlo desde el análisis y haciendo una reflexión honesta».

Intensos y competitivos

Respecto al partido, el entrenador aragonés fue claro: «Teníamos que ganar, ser intensos y muy competitivos. Y estoy muy orgulloso de la actitud de mis jugadores, de su trabajo, de su entrega. Hemos defendido con intensidad, con competitividad», destacó el técnico, que recordó la importancia de «empezar ganando» en un encuentro de máxima dificultad, «ante un rival tremendo y en un escenario fantástico».

«El equipo ha trabajado hasta el último segundo; se ha dejado la vida. Ya me tocó vivir un momento casi parecido, que fue la promoción contra el Murcia, y el equipo renació. Ojalá esto sea una oportunidad para volver a renacer, porque el que juega con fuego, al final se quema», indicó.