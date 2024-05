Javi Ros deja el fútbol: "Ha sido un orgullo defender la camiseta del Real Zaragoza"

El centrocampista navarro, natural de Tudela, Javi Ros pone su punto final al fútbol. Con una trayectoria de 160 partidos en el Real Zaragoza, donde ejerció de capitán durante seis temporadas y media, ha confirmado su adiós definitivo a este deporte a los 34 años. "Me veo obligado a dejar el fútbol por otra nueva lesión de rodilla. Es parte del juego y esta vez, a pesar de haberlo intentado de todas las maneras posibles, me ha sido imposible recuperarme", anuncia Ros, cuyo último equipo ha sido el Rayo Majadahonda, donde no ha podido jugar esta temporada por esos problemas.

En un comunicado en el que hace un repaso a su carrera, al Real Zaragoza le agradece “confiar” en él “durante tantas temporadas y dejar que me hiciera un hueco en el fútbol profesional”, asegura. “Sin duda alguna venir aquí fue la mejor decisión que pude tomar. Ha sido un orgullo enorme defender la camiseta de un club tan grande, con tanta historia y que me ha conquistados”, afirma.

Javi Ros admite que pese a la retirada ha sido “un afortunado”. Y añade: “Estoy muy orgulloso de mi camino, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible por dar mi mejor versión. Con más o menos acierto, pero siempre tratando de ser honrado. Me siento en paz".

Javi Ros, que llegó a La Romareda desde el Mallorca, salió del Real Zaragoza en el mercado de enero de 2022. Se fue cedido al Amorebieta, en Segunda, que le dio la oportunidad de recuperar sensaciones después de varios meses con problemas de rodilla. Después se fue al Badajoz, para acabar finalmente en el Rayo Majadahonda. Formado en la Real Sociedad, también militó en el Eibar y el Mallorca. Con el Zaragoza, rozó dos veces el ascenso a Primera y se convirtió en una figura ejemplar dentro del vestuario.