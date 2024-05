Sergi Enrich: "Yo fui uno de los que lloré el domingo, fueron un gol y un punto vitales"

Sergi Enrich fue protagonista en rueda de prensa este miércoles, 22 de mayo, a solo 10 días para el final de la temporada 23-24. Han pasado 10 meses de liga y el veterano delantero centro menorquín no había tenido un solo resquicio de protagonismo público tras un año horrible. Pero su gol ante el Racing de Ferrol el domingo, ese 2-2 logrado en el minuto 93 que dio un punto de vida al Real Zaragoza en su lucha para eludir el descenso de categoría, lo ha enganchado a los momentos importantes del equipo 'in extremis', cuando ya no se le esperaba.

Enrich, de 33 años, fichado del Oviedo en julio por Juan Carlos Cordero como apoyo de experiencia para una línea delantera casi toda nueva, venía de marcar 7 goles en el cuadro asturiano y en Zaragoza, como tantos otros en el último cuatrienio, se ha quedado ciego ante los marcos contrarios... hasta hace tres días.

"Perder ante el Racing de Ferrol era un mazazo muy duro... ese gol supuso un punto importantísimo. Y solté toda mi alegría, mi euforia. Mis compañeros me venían diciendo que no había tenido suerte durante todo el año y que iba a marcar un gol importante en estas últimas jornadas. Por eso fui al banquillo ha celebrarlo con ellos", comenzó recordando Enrich de ese momento crucial del final del último duelo liguero ante los gallegos.

Víctor Fernández, en la rueda de prensa posterior al partido ante los ferrolanos, dijo enseguida que venía de un vestuario donde había varios futbolistas llorando, fruto de la adrenalina liberada con el gol de Enrich que puede ser piedra angular para la permanencia. Sergi admitió que él era uno de los del llanto. "Yo fui uno de los que lloré. Fui uno de ellos. No tengo inconveniente en decirlo. Hubo muchos sentimientos encontrados. Era un punto muy importante el que sumamos con ese gol final. Nos da la vida, el impulso para salvarnos, con energía y positividad", asumió.

El punta balear se excusó por no haber llegado a los mínimos goleadores que se esperaban de él cuando llegó en verano a reforzar la vanguardia zaragocista. "Yo no he sido nunca un delantero de muchas cifras. Si he jugado tantos partidos como profesional ha sido por otras facetas, aunque sí tengo mis estadísticas anotadoras y están ahí. Pero sí que se me queda clavada esa espina de no haber podido apoyar al Real Zaragoza con más goles", dijo para restarle algún gramo de gravedad a su falta de aportación ante las porterías rivales.

Su visión personal de un año decepcionante

Finalmente, en el apartado personal, Sergi Enrich emitió un mensaje cabal con gotas de reproches hacia quienes han manejado la plantilla hasta los últimos dos meses. "Yo he luchado toda la temporada igual, como hoy. Desde donde me tocara estar, jugando o en el banquillo. Nunca he puesto una mala cara. Y eso no es fácil. Vine aquí a un proyecto ilusionante, que también lo era para mí. A priori tenía que ser un año bonito, pero luego te llaman la atención muchas cosas. La realidad es que no lo está siendo. He vivido situaciones parecidas en mi trayectoria, pero como esta... pocas", expuso el delantero isleño con sinceridad.

Y antes de acabar su comparecencia aún dejó algún matiz más al respecto: "Me ha costado, pero siempre he intentado ayudar como veterano, dentro del vestuario, sobre todo a los chavales muy jóvenes que tenemos. Me siento muy querido por los compañeros y eso quiere decir algo. Tener esta recompensa anímica con el gol del domingo es para mí muy importante. Quiero seguir jugando y darlo todo hasta el último día", añadió Enrich.

Sobre su futuro (tiene un año más de contrato), dejó en suspenso cualquier respuesta rotunda. "No ha sido un buen año. Yo soy muy sincero y he pasado malos momentos. No he tenido las oportunidades que yo esperaba. He entrenado siempre igual, esperando demostrar lo que he demostrado durante toda mi carrera, pero no ha sido así. Quiero acabar bien este año, no yo, sino todo el Real Zaragoza. Y cuando acabe, ya hablaremos", remató.