Víctor Fernández: "La soga sigue en el cuello, pero ahora aprieta menos"

Víctor Fernández aseguró este sábado en El Alcoraz que la situación del Real Zaragoza le está "robando salud". Pese a la agónica victoria en el derbi aragonés, el técnico recordó que la permanencia todavía no es matemática. "A partir de ahora, hay que seguir sumando, la soga está en el cuello todavía. Aprieta menos, pero la tenemos puesta. Debemos seguir creciendo", advirtió el entrenador, muy satisfecho por el esfuerzo de sus futbolistas.

"Hoy hacía 30 años que el Real Zaragoza jugaba una final de la Copa del Rey. 30 años después, me veo metido en una batalla que no nos corresponde. La he vivido con más tensión que aquella final de Copa del Rey", afirmó Víctor Fernández, que calificó la victoria como "épica".

"No somos capaces de hacer un partido perfecto, pero sí de ganar fuera de casa. El Huesca no se ha rendido. Todavía no logro conseguir que el trato de la pelota sea como a mí me gusta. Hoy había que defender el honor, hemos jugado con el sentimiento de defender una camiseta que se merecía esto", señaló el técnico, que deseo "lo mejor" para la SD Huesca en la recta final de la temporada.

Piropos para Liso

Víctor Fernández tuvo también unas cariñosas palabras para Adrián Liso, canterano del Real Zaragoza y gran artífice del triunfo visitante. "Ha sido el mejor partido de Adrián desde que debutó, ha sido un puñal constante para los defensores del Huesca. También nos ha ayudado la presencia de Fran, la caída a los costados de Iván y Liso. En Segunda División, sin suerte, no ganas un partido", consideró el preparador.