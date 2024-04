El emotivo vídeo de Adrián Liso con su padre: "Yo quería que fuera pescador y me sale futbolista"

Adrián Liso se ha convertido en una de las noticias positivas del Real Zaragoza en este final de temporada. El jugador canterano se ha convertido en el futbolista ‘número 12’ para Víctor Fernández. No ha logrado derribar definitivamente la puerta de la titularidad, pero es un asiduo de los segundas partes en los últimos partidos. Esta semana, el club ha mostrado los orígenes del chaval, de apenas 19 años.

Aunque vive en El Burgo de Ebro y allí tiene sus amigos y buena parte de su familia, Fayón forma parte de la historia de Liso. El Real Zaragoza llevó hasta allí al jugador junto con su padre, gran aficionado a la pesca. Por el embalse de Ribarroja, padre e hijo muestran una costumbre que han cultivado desde que el Adrián era pequeño.

“Yo quería que fuera pescador y me sale futbolista... con tal de llevarme la contraria no sabes qué hacer”, le dice el padre al hijo con humor al comienzo de este vídeo. Adrián le contesta a su padre lo que este ya sabía, que su sueño “era jugar en el Real Zaragoza”. “Pues si es tu sueño, cúmplelo”, le responde su padre.

“El día que pisaste el césped, no pude mirar nada de la llorera que llevaba. El día antes de tu debut estábamos todos cardíacos perdidos, y tú te echaste una siesta”, recuerda Liso padre durante el vídeo, sobre el estreno de su hijo con la camiseta del primer equipo. Adrán explica que “si trabajas durante muchos años, tienes ganas de que llegue -el debut-”, por lo que ahí no caben los nervios.

En un momento del vídeo, el padre hace una especie de entrevista al hijo y le pregunta: “Después de tanto pescar en soledad, enfrentarte a 30.000 personas... ¿qué sentiste?”. “Todo el ambiente de La Romareda es algo inigualable, tuve la suerte de poder experimentar esa sensación. Son muchos años de sacrificio que han dado su fruto”, responde Adrián.

Ambos también recuerdan el carácter competitivo del jugador, que se veía desde que era pequeño: “He nacido con mentalidad competitiva, aunque me enfadaba y me picaba”, dice Adrián. “No, si competitivo has sido siempre. Hasta pescando conmigo te sabía malo que te ganara”, revela su padre.

“Cuando conseguía algo bueno me decías siempre: recuerda siempre de dónde vienes”, añade el jugador del Real Zaragoza al final del vídeo, a lo que su padre replica: “Podrás ser famoso, pero la humildad, ante todo”. Por último, Adrián Liso explica las sensaciones al entrar al vestuario de la primera plantilla y ver su camiseta colgada junto a la de los que hasta hace poco eran sus ídolos: “Todos los canteranos te arropan desde el minuto 1 y eso se agradece muchísimo”.