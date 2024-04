Sergio Bermejo vuelve a La Romareda

El Zaragoza-Elche del próximo domingo se alimenta de varios vasos comunicantes, representados en las figuras de Edgar Badía, el lesionado Raúl Guti… y Sergio Bermejo. El pasado mercado de enero, el hilo directo entre Juan Carlos Cordero y su homólogo ilicitano Sergio Mantecón fue continuo. Un teléfono rojo que, durante un mes, avivó diferentes negociaciones y operaciones, con el intercambio de préstamos Guti-Bermejo como eje principal. Finalmente, Guti acabó de vuelta a Zaragoza y Bermejo se fue al Elche, donde aún no ha terminado de consolidarse ni ser titular. Podrá jugar porque no se incluyó en su acuerdo de cesión ninguna cláusula del miedo. Es probable que no parta de inicio en su vuelta a La Romareda, aunque sí que pueda tener minutos a lo largo del partido.

La Romareda recibirá así a uno jugador con el que ha vivido una extraña relación. Muchas veces incomprendido, la trayectoria de Bermejo en el Zaragoza la valoraron más los entrenadores que la grada. Salvo con Julio Velázquez, fue fijo para casi todos los demás de estas últimas tres temporadas y media. Un periodo en el que fraguó unos números apreciables para un jugador de sus características, aunque siempre se le observaron más, por ejemplo, los goles que dejó de marcar que los que anotó.

La finalización fue la espina de su fútbol, muchas veces por mala elección, precipitación o cuestiones más emocionales que técnicas: nervios, ansiedad, presión… Aun así, Bermejo firmó un gol y cuatro asistencias en su primer campaña completa en el fútbol profesional (20-21). Al siguiente curso, elevó sus prestaciones a tres goles y dos asistencias. Y el pasado año fue clave en el rendimiento de la segunda vuelta, casi al nivel de Bebé o Giuliano Simeone: metió cinco goles y dio cuatro. Incluso el peor de sus años, a nivel de participación en goles del equipo, supera, por ejemplo, al mejor de Germán Valera en Segunda, con los dos goles y dos asistencias de su temporada pasada en el Andorra. Este año, de hecho, el extremo solo suma un gol y una asistencia.

El fútbol de Bermejo, en Zaragoza, pudo parecer en muchas ocasiones inconcreto, en parte, por su indefinición posicional. Su lugar habitual de acción era el cuadrante ofensivo derecho, con libertad para pisar esa posición intermedia jugando desde el extremo, aunque siempre dio la sensación de que su fútbol se expandía cuanto más jugaba cerca de la mediapunta. Su capacidad para el giro y el control orientado son virtudes clave en el fútbol de hoy, pero, o bien por su irregularidad o bien por el papel de los entrenadores, nunca terminó de hacerse constante. En enero, se le abrió la puerta y eligió el Elche, en parte, como ventana de acceso a Primera División más a mano.

El club ilicitano tiene la obligación de comprarlo si se cumplen una serie de variables de participación que difícilmente se darán. Así que Bermejo, con contrato en el Real Zaragoza para un temporada, apunta a un regreso en junio al club aragonés. Es el tipo de futbolista con las características que siempre ha exprimido y valorado Víctor Fernández, así que, si sigue el técnico, podría tener alguna opción de seguir en la plantilla. Es muy probable, también, de que Bermejo, de haberse quedado, sería ahora una pieza importante para el entrenador aragonés.

Sergio Bermejo, el pasado domingo, en la grada del Ciutat de Valencia para ver el Levante-Zaragoza. H.A.

El jugador, mientras tanto, intenta aumentar su cuota de participación en el Elche, donde la competencia en su zona es alta: Puigmal, Nico Fernández...Bermejo sigue manteniendo una estrecha conexión con Zaragoza. Sin ir más lejos, el pasado sábado visitó a sus excompañeros a la hora de comer en el hotel de concentración de Valencia. Después, acompañado de su pareja, acudió al partido contra el Levante, sentado en la grada rodeado de zaragocistas y familiares de jugadores del equipo aragonés.

El domingo, la cosa cambiará. Bermejo pisará La Romareda con los colores del Elche. Motivación no le faltará.