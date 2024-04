Jaume Grau: “Nos centramos en nosotros; nos importa menos lo que hagan los demás”

La situación dentro del Real Zaragoza es intranquila tranquilidad fruto de los seis puntos que aún mantiene el equipo respecto al descenso a Primera RFEF, pero también de la reacción expresada por los rivales de esa zona, conjuntos que, poco a poco, van acercando el peligro. El Zaragoza, de momento, vive de las rentas del comienzo del curso, mientras sus futbolistas confían en que los resultados lleguen y consoliden la salvación matemática cuanto antes. Jaume Grau habló entre miércoles sobre ese asunto, sobre el escenario de latente amenaza que sufre ahora el equipo. “Sabemos de la dificultad de la categoría y que en las últimas jornadas los de abajo empiezan a ganar y se aprieta todo. Todos tenemos nuestra necesidad de sacar los puntos y nosotros nos centramos en nuestro partidos. Nos importa menos lo que hagan los demás y nos centramos en lo que depende de nosotros, el partido contra el Elche”, subrayó el centrocampista, inédito en los dos primeros partidos con Víctor Fernández, aunque con minutos en los dos últimos.

Sobre su papel, el valenciano ha exhibido comprensión y compañerismo. “Estoy aquí para ayudar al equipo en lo que haga falta. Hay momentos en los que toca participar más y otros en los que toca menos. Eso no me quita la ilusión para venir cada día a dar lo mejor de mí y estar preparado para cuando me toque salir. Víctor me ha transmitido que está satisfecho conmigo y con el trabajo que estoy haciendo”, aseguró.

¿En cuánto estará la salvación? La horquilla de los 44-47 puntos es la proyección sobre la que se mueve el campeonato. Seguramente no serán necesarios los tradicionales 50 puntos, pero la presión ejercida por los equipos de abajo será lo que determine e precio final de la salvación. Grau insistió en que las cuentas no despistan al vestuario. “Siempre se escucha algún comentario, pero no hay que perder mucha energía en esas cosas. Hay que trabajar en el día a día para estar lo mejor posible, eso lo que está en nuestra mano para tratar de sacar los tres puntos cada fin de semana”, apuntó.

El partido del próximo domingo contra el Elche adquiere una dimensión trascendental después de los últimos resultados. Una derrota en la antesala de los desplazamiento a Huesca y Leganés puede elevar la tensión y la necesidad en el equipo de Víctor Fernández a unos niveles considerables. La cita contra los ilicitanos es muy peligrosa, en este sentido, aunque una victoria podría dejar la permanencia encarrilada. Grau lo analiza: Sí o no. Igual los de abajo también ganan y estamos en las mismas. Insisto que lo que está en nuestra mano es nuestro partido y así va a ser todas las semana. Nos centramos en eso porque nosotros poco podemos hacer en los resultados de los demás”, repitió el mediocentro defensivo, quien observa con prudencia el calendario por delante: “En casa es muy importante ganar porque se ve lo difícil que es hacerlo cuando sales fuera. Nos tenemos que hacer fuertes delante de nuestra gente y que los rivales sepan que es muy complicado sacar algo de aquí”, subrayó Grau, consciente de la problemática del Real Zaragoza en los tramos finales de los partidos, periodo en el que, después de lo sucedido contra el Levante, ha derramado ya 10 puntos esta temporada.

“Es verdad que hemos perdido muchos puntos en esos minutos finales. En los últimos partidos habíamos mejorado en eso, pero el otro día nos marcan ese gol desde esa distancia que es algo que puede pasar cada muchas veces. El equipo tiene que salir reforzado del otro día porque se hicieron muchas cosas bien aunque se nos escapó el partido con ese golazo”, afirmó, antes de analizar el cambio de entrenador: “Nos ha venido bien, estamos ilusionados. Al equipo se le ve más suelto y quiere tirar hacia adelante. Llevamos tres semanas adquiriendo nuevos objetivos, nuevas pautas del míster y el equipo refleja que está afianzando esas bases y se está viendo viendo fortalecido”, concluyó Jaume Grau.